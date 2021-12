Легендарен китарист бори Ковид /Фото/

Китаристът на "Куин" Брайън Мей съобщи в социалните мрежи, че е дал положителна проба за Ковид-19, предаде ЮПИ.

"Да. Шокиращият ден най-накрая дойде за мен", написа 74-годишният музикант в Инстаграм, публикувайки свои снимки с положителен тест за коронавируса, направен в домашни условия.

"Ужасяващата втора червена линия. И да - определено без съчувствие, моля. Бяха няколко наистина ужасни дни, но съм добре. Моля, внимавайте много, добри хора. Това нещо е невероятно заразно. Не искате то обърка вашата Коледа", пише още Брайън Мей.

Мей наскоро разкритикува Ерик Клептън, който по-рано през годината заяви, че няма да изнася шоута на живо, ако от публиката се изисква доказателство за поставена ваксина срещу Ковид-19. "Той е мой герой, но по много начини възгледите ни се различават. Съжалявам, но намирам антиваксърите за странни", сподели китаристът на "Куин" за в. "Индипендънт".

Брайън Мей основава легендарната рок група през 1970 г. заедно с барабаниста Роджър Тейлър и покойния вокал Фреди Меркюри. Сред хитовете на "Куин" са "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust". През последните години Мей и Тейлър изнасят концерти с певеца Адам Ламбърт.