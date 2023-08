Голяма новина за крал Чарлз III, какво се чака догодина

Банката на Англия публикува на уебсайта си изображение на новите банкноти на британския паунд с образа на крал Чарлз III, които трябва да влязат в обращение до средата на следващата година. Образът на краля ще се появи на пет хартиени банкноти от £10, £20 и £50.

Портретът на Чарлз ще бъде отпечатан върху лицевата страна на банкнотите, както и върху защитния печат, а останалата част от външния им вид ще бъде непроменена. От Bank of England уточняват, че автентичността на новите банкноти може да бъде проверена по същия начин като тези с лика на кралица Елизабет II.

When will I see a King Charles III banknote?

Bank of England expect the new print banknotes to enter circulation by mid 2024. The new banknotes will only be printed to replace those that are worn and to meet any overall increase in demand for banknotes.