Фурор в "Капките"! Азис се завърна и се влюби

След вълнуващата нощ на българските дуети миналия понеделник, и тази седмица „Като две капки вода“ завладя сърцата на публиката. Десетте имитации донесоха отново много усмивки, вълнение и положителни емоции на зрителите на NOVA. Танците, изпълненията и сценичните образи на участниците затрудниха силно журито и менторите при определянето на оценките. Тази вечер към Хилда Казасян, Юлиан Вергов и Димитър Ковачев – Фънки, към журито се присъедини и двукратният участник в предаването - AZIS. „Готов съм да орежа абсолютно всички“, пошегува се той за отговорността да застане от страната на журито.

В десетия епизод на юбилейния десети сезон на „Като две капки вода“ победата за първи път грабна Моню Монев в образа на боливудската звезда Ранвир Сингх. С изпълнението си актьорът спечели овациите на публиката в студиото, журито и менторите. „Във всеки сезон се влюбвам в един актьор. Тази година съм влюбен в Моню. Ти си едно божество! Не знам откъде намери въздух да танцуваш, да скачаш и да пееш така“, каза AZIS за преобразяването.

Четири български песни в шоуто развълнуваха телевизионната аудитория. Руслан Мъйнов се превърна в екстравагантния Деян Неделчев – Икебаната, а самият певец наблюдаваше имитацията му на „В гората“ в публиката. „Страхотен певец е и успя да хване всяко мое движение“, каза Деян Неделев. Веселин Маринов също проследи своята имитация на живо. Трудната задача бе отредена на актьора Дарин Ангелов, който изправи публиката на крака с хита „За теб, Българийо“. „Впечатлен съм от Дарин. Движенията, артикулацията – гледах себе си“, сподели Веселин Маринов. Краси Радков не просто смени пола, но и запя със специфичния глас на естрадната легенда Тони Димитрова. В края на вечерта Крисия развълнува всички с образа на незабравимата Ваня Костова и песента й „Звезда“. „Прекрасно превъплъщение. Искам да ти благодаря за старанието и професионалния подход към тази много трудна задача“, сподели синът на Ваня Костова - Боян Михайлов, който бе в студиото на „Като две капки вода“ точно в деня, в който голямата певица щеше да навърши 65 години.

Есил Дюран накара всички да танцуват заедно с нея на хита на горещата Дженифър Лопес „On The Floor”. „Изглеждаш страхотно. Много ме впечатли как беше едно цяло с балета, за което адмирации“, сподели Юлиан Вергов за имитацията. Още няколко световни звезди излязоха на сцената този понеделник. Мариана Попова отново не скри възможностите на гласа си с изпълнението на „One and Only” на Адел. „Забравих оригинала, докато Мариана пееше. Невероятна! Няма как да не стана да ти целуна ръката“, възхитен бе Фънки. Още една британска сензация излезе под прожекторите – Александър Сано впечатли в образа на John Newman и песента „Love Me Again”. „С толкова голямо желание изпълни това парче, запали цялата сцена – танцува дори повече от него“, коментира Юлиан Вергов.

Две ексцентрични и темпераментни изпълнителки също заблестяха под прожекторите на шоуто. Като Jessie J на сцената се разгорещи Анелия. С изключителна постановка тя представи хита на певицата „Nobody’s Perfect”. Алисия изненада с неузнаваемото си преобразяване като израелската звезда Netta, която спечели международния песенен конкурс „Евровизия“ през 2018 година. В „Като две капки вода“ Алисия изпълни едно от новите парчета на израелката „Bassa Sababa”.

Бутонът на късмета донесе нови изненади на участниците със следващите образи, в които ще трябва да се превъплътят след две седмици. Руслан Мъйнов ще бъде Мария Илиева, Краси Радков ще имитира Тото Котуньо, Есил Дюран ще влезе в ролята на Мерилин Менсън, Анелия ще обуе обувките на Пол Стенли, Дарин Ангелов ще влезе под кожата на Шер, Александър Сано ще излезе на сцената като Свилен от „Остава“, прожекторите ще осветят Алисия в образа на Бийонсе, Мариана Попова ще трябва да е Mary J Blige, Крисия ще види как е да пее с гласа на Кристина Агилера, а Моню Монев ще блесне като Тодор Колев.