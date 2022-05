Фурор! Къде откриха най-дългия стъклен мост в света

Най-дългият стъклен мост в света беше отворен за всички пътници, желаещи да преминат по него. Той се намира между две планини във Виетнам.

Построен в планините на северната част на страната, мостът със стъклен под е най-новата атракция в планинския район, който се счита за една от най-популярните туристически дестинации в страната.

Открит за отбелязване на 47-ата годишнина от края на войната във Виетнам, мостът с име "Белият дракон" е дълъг 632 метра и се състои от три слоя стъкло с дебелина 40 милиметра. Дори ако стъклото се счупи, мостът все още може да издържи тегло от 5 тона.

Съоръжението, намиращо се на 150 метра надморска височина, е тествано от преминаващи тежкотоварни и леки автомобили. То може да издържи тежестта на поне 500 човека, които вървят по него.

The world’s longest glass-bottom bridge opened in Vietnam this month - suspended at a stunning height of 150 meters (490 feet) and spanning over 600 meters (1,970 feet) in length.



