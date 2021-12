Феновете на Хари и Меган в шок от косата на Арчи

Почитателите на кралското семейство са шокирани от ярко оранжевата коса на сина на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл - Арчи. Детенцето се вижда на коледната картичка на семейството, споделена преди два дни в публичното пространство. На снимката за първи път е показана и дъщерята на Хари и Меган Лилибет.

We're grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex for their support of our efforts to welcome Afghan families to the US. This generous donation will help the transition of families into new communities. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd