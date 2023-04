Ето кои ще са основните моменти от коронацията на Чарлз

Световните агенции очакват с нетърпение коронацията на крал Чарлз Трети и съпругата му Камила на 6 май, които ще отразяват. Агенция Франс прес направи списък на това, което ще се случи в знаковия ден.

Крал Чарлз III и Камила ще бъдат короновани на 6 май

Денят започва с "Кралското шествие" - 1,3 мили (два километра) пътуване от Бъкингамския дворец в централен Лондон до Уестминстърското абатство. Двойката ще пътува с каретата Diamond Jubilee, теглена от шест коня и ескортирана от членове на личната охрана на краля,. Те ще пристигнат за началото на церемонията в 11:00 сутринта (10:00 GMT).

Церемонията и гостите

Чарлз ще бъде коронясан в 12:00 ч., а службата, водена от най-високопоставения духовник в Англиканската църква, архиепископът на Кентърбъри Джъстин Уелби, приключва в 13:00 ч. В абатството ще бъдат около 2000 души, от чуждестранни лидери и кралски особи до избрани служители и представители на гражданското общество.

Признанието

Церемонията до голяма степен остава същата повече от 1000 години. Кралят първо ще бъде представен на паството, което отговаря с викове „Бог да пази краля!“

Клетвата

След това монархът ще положи клетва. Формулировката е варирала през вековете. В отговор на редица въпроси от архиепископа, майката на Чарлз, кралица Елизабет II, през 1953 г. се закле да управлява според закона, да упражнява справедливост с милост и да поддържа Англиканската църква. Тя също се закле да управлява кралствата и териториите на Британската общност, където също беше държавен глава „според съответните им закони и обичаи.

Помазването

Суверенът, седнал на стола на крал Едуард под балдахин, след това ще бъде „помазан, благословен и осветен“ от архиепископа. Осветеното масло се прилага с помощта на сребърна позлатена лъжица от 12-ти век, която е най-старият артефакт сред бижутата на короната. Помазването ще бъде „единствената част от церемонията, която публиката няма да види“, каза Уелби. Столът за коронясването е направен през 1300 г. Под него е „Камъкът на съдбата“, древен символ на монархията на Шотландия, донесен от крал Едуард I.

Инвеститурата

След като получи кълбото и скиптъра на суверена, които представляват техните духовни и светски сили, монархът поставя короната на Свети Едуард върху главите им.

Интронизацията

Монархът се премества на трона.

Почитта

Архиепископът, кралските принцове и висшите членове на горната камара на парламента, Камарата на лордовете, коленичат и се заклеват във вярност. След това Камила ще бъде коронясана отделно на подобна, но по-проста церемония.

Процесията след коронясването

Кралят и кралицата ще се върнат в Бъкингамския дворец с карета в по-голяма церемониална „Процесия по коронясването“. Каретата, използвана за първи път през 1762 г., тежи четири тона и ще бъде теглена от осем уиндзорски сиви коня. Към тях ще се присъединят други членове на кралското семейство и около 4000 британски войници и войници от Общността на нациите в пълно облекло. В двореца те ще се появят на балкона около 14:15, за да поздравят множеството и да наблюдават прелитането на Кралските военновъздушни сили

Семейство

Двамата сина на Чарлз от първия му брак с принцеса Даяна - наследниците принц Уилям и принц Хари - ще бъдат на церемонията. Хари, който ще присъства без съпругата си Меган и двете им деца, и братът на Чарлз принц Андрю, не се очаква да имат официална роля. Но 9-годишният син на Уилям, принц Джордж, втори по ред за наследяване на трона, е един от четирите пажа на краля. Трима от внуците на Камила - Гюс, Луис и Фреди - и нейният праплеменник Артър са сред нейните представители.

Дългият уикенд

В неделя, 7 май, в Обединеното кралство ще се проведат квартални улични партита - "The Big Coronation Lunch". В 20:00 часа замъкът Уиндзор, западно от Лондон, е домакин на около 10 000 души на концерт, включващ артисти като Кейти Пери, Лайънъл Ричи, Take That и Андреа Бочели. Понеделник 8 май е обявен за официален празник. Кралското семейство призова британците да работят доброволно в своите общности.