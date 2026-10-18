Една звезда от "Хелс Китчън" си призна: Изкарвам 25 000 евро на месец

Успехът не идва даром, а истинските неща в живота нямат нужда от показност. Това споделя инфлуенсърът и бизнес ориентирана личност Божана Кацарова в откровено интервю пред Мон Дьо, в което разкрива както възходите си, така и тежките лични уроци, през които е преминали.

Говорейки за пътя си и медийното пространство, тя отбелязва: „Догодина, всъщност, ще е над 10 години, откакто съм в медийното пространство и мисля, че като върна зад лентата, се получава един все по-хубав и по-готин продукт“.

На въпроса дали ексцентричността ѝ понякога замъглява ума ѝ, Филипова признава, че живее в специфичен кръг от хора, но е категорична относно нагласата на заобикалящата я среда: „На хляба мекото, на работата лекото. Това е концепцията. Ако може да не се прави нищо от някъде, просто да вали да си много велик и много ударен. Като не си ударен, не става. Парите не могат да ти купят класа“.

Обръщайки се към младите хора, тя отправя ясно послание: „Искам да кажа на всичките тия хора, че мен това много ме зарежда, много мотивира и се надявам съобщението ми към тия всички хора, които слушат по някакъв начин всичко, което аз толкова цинично изстрелвам. В пространството хора стремете се към тия по-истинските неща. А флекса идва и идва в последствие. И това е нещо, което когато го получиш става ти просто приятно“.

Въпреки това тя не крие разочарованието си от обществената нагласа у нас: „Не ме кефи в България, че като една жена успява, обикновено много-много не ни се кефят. Няма угодия“.

„Просто ми е писнало... Тъпото блато, в което всички плуват. Цялата тази концепция с, не знам, с лекия прост живот, че това е новото смешно, това е новото забавно, а то не е!“, споделя тя за средата, добавяйки с гордост към миналото си: „Аз съм стартирала от спирката на трамвай 22 в квартал Подуяне, блок 109, апартамент 1. Накрая, всъщност, нещата могат да свършат и много по-интересно, и по-брилянтно, ако просто си раздвижиш мозъка“.

Според нея предприемачеството за жените у нас е съпроводено с излишни препятствия: „Мисля, че има бесен сексизъм. Мисля, че на една млада жена, която иска да развива собствен бизнес тук в България, да вземе кредит, да се развива ѝ трябва много повече умствен капацитет, правилно почукване на правилни врати, конкретно държание, отколкото на един млад мъж“.

Филипова добавя и критичен поглед към популярността в интернет: „Честно ти казвам, като почнат да ми се превземат, като почнат да ми се правят. Направо не издържам. Много хора в България в момента са турбо известни на базата да си вярваме сляпо. Излъчването на самочувствие е доста заразно, доста обаятелно“.

По отношение на приходите си от инфлуенсърска дейност тя е директна: „В конкретни суми, ако спокойно мога да кажа, в месец минавам около 20-25 хиляди евро. Към момента сама за себе си чувствам безценна“.

Успехът обаче върви с изкушения, на които тя отказва да се поддаде: „Имах всъщност две пикантни предложения. Едното беше предложение за да си направя OnlyFans страница. Като предложението беше да ми платят 10 хиляди евро такова първоначално. След което, до момента в който канала достигне тия пари и след това да прибирам някакъв си процент от всичките там... Не знам“.

В личен план тя преживява тежък период заради предишна връзка с енергиен вампир: „Много крайно унизително се почувствах когато миналото и лято имах такава любовна авантюра с един човек, с който си позволих може би за единствения път до момента в живота ми толкова да се променя и направо да не мога да се позная, защото всъщност бях попаднала на абсолютно енергиен вампир на човек, който всъщност очевидно, може би конкретно завиждаше на нещата, които се случват в живота ми и крайно ме потискаше, знаеш този тип мъже, които ти показват токсична привързаност“.

Това преживяване я води до изолация: „Това нещо някаква степен ме накара да се отчуждя от най-близките ми приятели. Бях в някаква такава микро депресия, която въобще аз, понеже съм много силен човек, аз тия неща, кръв да плюя, няма да ги покажа на никой. Те ще станат само много дълбоко вътре в мен“.

Натоварването е пълно: „Една година тотално ми се разказа играта. Това ти ражда в главата такива съмнения“. На въпроса дали е издържала партньора си, тя отговаря: „Не го издържах напълно, но да кажем, че не съм се замисляла за това ако се ходи някъде, кой да плаща сметката“.

Преосмислянето на личния свят води до корекция в отношенията с близките: „Това, което най-много ми помогна да живея в тоя душевен баланс, в който съм в момента, е момента в който погледнах на комуникацията ми с родителите ми и с цялото ми семейството с един нов поглед и осъзнах... Просто направо погледнах с други очи на начина по който аз съм се отнасял с тях на кофти държанието, което съм си позволяла много пъти да проявявам към тях“.

Причините за това тя вижда в „егоизъм и на нереална самооценка“. Оценявайки семейството си, тя споделя: „А ако трябва да съм конкретна, моето семейство е съставено от най-феноменалните хора, за които можеш да се представиш. Те са готини, забавни, успешни, сърцати и така нататък. Аз бях задръстената. Аз бях тая, която не можеше да разбере къде е флексът в това да имаш душевен комфорт и уединение в най-близкото ти крю“.

Днес Филипова се радва на хармония: „Ами, може би съм в най-хубавия период, в който някога съм била. Тая година много глътнах въздух“. Тя е обвързана отново: „Аз в момента съм много прясно влюбена. Мисля, че съм в началото на много истинска връзка. Мисля, че най-накрая намерих човек, с който започвам да имам, как да ти кажа нещо, наистина много специално“.

За ежедневието с новия си партньор тя казва: „В момента всичко е такова едно постоянно, готино, спокойно. Аз имам усещането към този човек, че го познавам от супер много време, че има... Факта, че аз не искам да ходим на никакви там партита, да не знам си какво, а сега в събота ще му правя мусака, разбираш ли, някакви такива домашни неща. За мен това е много ново нещо“.

Поглеждането назад към грешките включва и темата за лоялността: „За изневяра, аз ги правих тия неща. Много пъти. До момента в който си викам, това вече е отвратително. В смисъл, ти вече си отвратителна“.

Духовният мир намира кулминация в личните ѝ мигове на благодарност: „На рождения ми ден тая година имах истински момент, в който се обърнах. Видях, че съм обградена с феноменално уникални хора, които са пропътували от различните точки на света, всичките за да дойдат и да споделят този момент с мен.

Че на лицата им има усмивки, ей, до тука! И че цялата енергия, която се създава всеки един от тия хора, разбираш, просто изпитва само любов и обича, има една споделяна топлота. И седнах, ей така, седях на един стол, пиех си водката със сокчето и ги гледах ей така отстрани от басейна, как се забавляват. Честно ти казвам, пуснах си две сълзи“.