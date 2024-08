Джоли взриви Венеция! Това ли е заместникът на Пит? СНИМКИ

Анджелина Джоли беше забелязана на филмовия фестивал във Венеция с предполагаемото си ново гадже - 40-годишният британски рапър Акала.

Папараци ги снимаха, докато напускаха хотела заедно. Джоли беше облечена във вечерна рокля в цвят горчица. 48-годишната актриса наскоро подписа договор с известната марката и сега се подвизава с новата ѝ линия червила. Засега няма други подробности за личния живот на актрисата.

Angelina Jolie and Akala are seen leaving the hotel to attend the Maria premiere during the Venice Film Festival. pic.twitter.com/chyyFc3j6O