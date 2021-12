Драмата преди падането на Берлинската стена в хитовия Дойчланд

Култовият сериал "Дойчланд" стартира днес, на 17 декември, премиерно по ТВ канала action-box, излъчван от Булсатком.

Трите сезона на хитовата продукция разказват с чувство за хумор за забележителната история, вдъхновена от събитията през последните години преди падането на Берлинската стена. Зрителите ще станат част от историята за израстване на личността, съчетана с напрегнат трилър на фона на геополитическата реалност в Източна Европа през 80-те години на миналия век. А специално българските зрителите, станали свидетели на съдбовните поврати, ще припознаят в сериала своите лични спомени от промените в НРБ и ще си припомнят сблъсъка между западните и социалистически ценности.

Дойчланд’83 е първият сезон на сериала, характерен с динамичен ритъм, високо напрежение и моменти на смях, топлина, но и трагични развои на събитията в това смутно и несигурно време. Историята се развива през 1983 г., когато студената война е в разгара си. Източна Германия е напълно разорена, докато Перестройката се разгръща с пълна сила в контекста на кризата със СПИН и борбата срещу апартейда.

В първия сезон главният персонаж – Мартин Раух, 23 годишен източно-германец, е изпратен под прикритие като Мориц Стам в Западна Германия с една единствена цел – да работи за високопоставен генерал в Бундесвер. Следва забавен трилър с моменти на високо напрежение, топлина и хумор.

Поредицата ще бъде приятно изненадваща и със своя саунтрак, който подчертава динамичното развитие на събитията. Феновете на ню уейв, рок и поп музиката ще се зарадват на култовите парчета на обичаните в цял свят, но особено от двете страни на Берлинската стена групи и изпълнители. David Bowie, Queen, The Cure, New Order, Duran Duran, Nena, Tears for Fears, Bob Dylan, The Police, Bruce Springsteen и много други, са обединявали младите по време на драматичните промени в източния блок през 80-те.

Коледно-новогодишните празници ще бъдат още по-вълнуващи с премиерния сериал. Не пропускайте Дойчланд по action-box от 17 декември, петък и събота от 20:00 ч., само за клиентите на Булсатком.

Ако вашият ТВ план не включва action.box, можете да заявите допълнителен пакет с каналите action.box и comedy.box още сега на 0700 31919 и да направите онлайн плащане на online.bulsatcom.bg.