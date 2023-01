Диана Димитрова пак разтресе държавата. Нещо ще се случи на 7 март

Актрисата Диана Димитрова, която пощури държавата с недоизказаните си обвинения към Юлиан Вергов за любов и насилие, отново разтресе държавата. "Ясно ми е защо дразня некадърниците…", написа Димитрова във Фейсбук. И добави към думите си дата 7 март 2023 г., предаде БЛИЦ.

Какво точно има предвид, предстои да разберем, но със сигурност на тази дата ще се случи нещо запомнящо се. Доверяваме се на актрисата и следим с интерес развоя на събитията. Снимката пък, тя вече превърна в своя корица в мрежата!

Към всичко това Диана Димитрова добавя и още нещо: "So thanks for making me a fighter" (Благодаря, че ме направихте боец“). А отдолу актрисата споделя и линк към песента на известната поп изпълнителка Кристина Агилера. Всъщност цитатът е именно от въпросното парче.