Честито! Майкъл Бубле очаква бебе №4

Майкъл Бубле и съпругата му очакват четвъртото си дете.

Двойката разкри, че Луисана Лопилато е бременна с бебе номер четири в предстоящия видеоклип на певеца. Видеото към песента "I'll Never Not Love You", изпратен до TMZ, показва закръгленото й коремче, предава "Дир".

Майкъл и Луизана вече са горди родители на Ноа, на осем години, Елиас, на шест и Вида, на три.

Най-големият им син Ноа беше диагностициран с хепатобластом през 2016 г. и певецът отмени турнето си, след като разбра. Малкият се излекува през 2017 г. През август миналата година Бубле похвали сина си в сладък пост за неговия осми рожден ден.

Той каза, че "никога не е срещал някой толкова смел като Ноа". Певецът, който напусна музиката за две години след диагнозата на сина му, каза, че детето му е неговият "герой".

"Минаха почти пет години. Все още ходим на скенери, изпитваме безпокойство. Мисля, че той е много по-добър от нас", каза Майкъл, който неведнъж е заявявал, че семейството му е това, което го прави най-щастлив в живота.

"Хората винаги ще ви казват какво трябва да правите, че децата трябва да ходят в това училище или да правят това или онова, но онзи ден съпругата ми каза: "Майк, нашите деца са най-щастливи, когато всички сме заедно у дома като семейство. Така че не ме вълнува какво мислят всички останали. Ще направим каквото трябва, за да се случва това щастие - всички да сме заедно".