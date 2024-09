Брад Пит сложи златния часовник, за да прегърне нова красавица

60-годишният актьор Брад Пит се появи на партито с 34-годишната си любима, фитнес треньор и дизайнер Инес Де Рамон. Двойката присъства на благотворителното събитие Rock4EB в Малибу, Калифорния.

Брад Пит се появи пред камерите в кремава риза с копчета и панталон в цвят каки с яркожълт кариран десен от Burberry. Актьорът допълва визията си със златен часовник и авиаторски слънчеви очила в златни рамки. Пит позира прегърнат с избраницата си.

Brad Pitt and Girlfriend Ines de Ramon Spend Date Night at Charity Event in Malibu https://t.co/OzJklhxWRP