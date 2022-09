Бивша снаха на царя се омъжи за принц на Йордания

Бившата снаха на цар Симеон II княгиня Мириам се омъжи за Негово кралско височество принц Гази бин Мохамед от кралското хашемидско семейство на Йордания. Това стана ясно от официално съобщение в социалните мрежи. Сватбата се е състояла в събота на 3 септември.

"Техни височества принц Ел Хасан бин Халал и принц Талал бин Мохамед присъстваха на церемонията. Кралското хашемидско семейство пожелава на Техни кралски височества принц Гази бин Мохамед и принцеса Мириам Гази дълъг и щастлив живот", се казва в съобщението.

Ден преди сватбата, на рождения ден на Мириам, тя и нейните деца са посетили мемориала в памет на Кардам, който е издигнат край река Йордан, съобщиха от сайта на царя.

Княгиня Мириам бе женена за княз Кардам Търновски. Тя е запазила православната си вяра, въпреки мюсюлманската на новия си съпруг.

Jordan’s Prince Ghazi Bin Muhammad marries Princess Miriam, Princess of Tarnovo, Sept 3rd, 2022.



The nuptials were held in the presence of HM King Abdullah II and attended by HRH Prince El Hassan Bin Talal and HRH Prince Talal Bin Muhammad. pic.twitter.com/7ICBW4uKpk