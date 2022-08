ARTE FEASTIVAL - еуфория и френска магия в първия ден

ARTE FEASTIVAL 2022 – Ден 1Фестивална еуфория и френска магия в първия ден на АRTE Feastival във Велинград

С вълнуваща музикална програма, разнообразни фестивални активности и огромни усмивки от артисти и публика започна ARTE FEASTIVAL във Велинград. Първият фестивален ден на пъстрия семеен празник е летящият старт на последното мащабно събитие на Fest Team за лято 2022.

От латино фрийстайл и шотове текила с Delinquent Habits, през ориенталските ритми с Gipsy Groove и заразителната енергия на Sian от Kosheen до абсолютния властелин на вечерта французойката ZAZ и смазващия DJ сет на Leeroy Thornhil – палитрата от вкусове на ARTE FEASTIVAL не е само музикална. Богат избор от street food павилиони, но и „позлатеното“ ризото на Лео Бианки на CHEF’S Stage. Добър вкус властваше и на COMEDY & CINEMA Stage, където звездите бяха Благой Бойчев, Димитър Иванов – Капитана и Христо Шопов.

Целият петъчен ден във Велинград носеше приятелска енергия и празнична атмосфера, а един от най-емоционалните моменти на вечерта беше обръщението на ZAZ към българската публика на роден език.

KID’S Zone на ARTE FEASTIVAL пък се превърна в детско царство, изпълнено с игри и занимания.Днес фестивалните изненади във Велинград продължават. Кулинарна работилница, дегустации, състезания не само за малчуганите, но и за техните родители. Музикалната сцена е запазена за N.O.H.A, Aron Chupa & Little Sis Nora, Emir Kusturica and The Non Smoking Orchestra и Sister Bliss от Faithless.

Пълната програма е тук: https://artefeastival.bg.