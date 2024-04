Whispering Sons се завръщат в София

Белгийската група Whispering Sons пристига в София на 21 май 2024 за бутиков концерт в клуб Строежа. Музикални вълнения, сред които пост-пънк, инди рок и алтърнатив, ще се преплитат на сцената с включването на местен съпорт от българската група Woomb. Билетите за събитието са в мрежата на ticketstation.bg.

Мистерия и вълнение обземат клубната сцена, с второто гостуване на Whispering Sons в България. Те носят на феновете своето характерно пост-пънк звучене на живо по покана на Fest Team. Динамика, дълбочина и ретро естетика от Брюксел обещават неподправен транс за звуковите сетива. През февруари Whispering Sons издадоха третия си албум “The Great Calm”.

Подгряващата група на вечерта също носи смайваща световна енергия. Дуото Woomb, колаборация между изпълнителя и текстописец Христо Йорданов и композитора и продуцент Георги Линев (Kan Wakan), ще потопи нощта в мечтателност и ще ви отведе на интроспективно пътуване между миналото и бъдещето. Песните, които те записват между Лондон и София, вече си проправят път и стигат до ефира на американското радио Sirius XM и гръцкото OFF, а мистичният клип към Last Rays ще бъде показан като част от Berlin Music Video Awards през юни. Скоро ще излезе и следващият им сингъл - Shape Yourself Around Me. Музиката им е вдъхновена и от общите влияния, които Йорданов и Линев намират помежду си – от Cocteau Twins през Bjork до Slowdive.

Woomb пуснаха наскоро лайв версия към песента Picture of a Deer, работят над дебютното си EP, предстоят им и първи концерти извън България.

Музикалният тон за вечерта ще бъде зададен от Пинг-Понг Галя, която ще се погрижи за свежото настроение, преди и след концертната част, с концептуален сет, акцентиран върху жанрове като post-punk, dark wave, shoegaze, synthwave и други.

Предстоящите за 2024 концерти и новини за събитията в портфолиото на Fest Team

можете да намерите на: festteam.bg и ticketstation.bg, в събитието и в социалните

мрежи с най-актуална информация.





