Второ ударно издание на фестивала EXECUTION ON ANOTHER LEVEL FREE FESTIVAL | 05-06-07 JULY 2024

За втора поредна година, но с нова локация ще се проведе фестивала EXECUTION ON ANOTHER LEVEL FREE FESTIVAL | 05-06-07 JULY 2024 Магичното място, което тази година организаторите са избрали е място до което почти всеки рейвър в България е стигал. Намира между две планини – Голема и Понор. През него преминава най-дългата и пълноводна българска река Искър – по-стара от самата планина. Сред природните красоти се е сгушила една стара изоставена гарова станцийка, преминава се през въжен мост и се стига до поляната на която разливането във вечността, заедно с любовта гарнирана от музика е сигурно. Фестивала е БЕЗПЛАТЕН. Вход ще бъдат вашите усмивки и добро настроение. Организаторите ни обещават утвърдени артисти, изгряващи таланти и цели три сцени.

Линк към събитието тук.

Стилове музика:

》DRUM & BASS

》TECHNO

》PSYTRANCE/HI-TECH

~~~~~~~~~~~~

GPS:

43°03'20.9"N 23°21'45

LINK:

https://maps.app.goo.gl/NoRUyuw64vjJyFJo9?g_st=ic

~~~~~~~~~~~~

3 DAYS

2 NIGHTS

3 STAGES

30+ HOURS OF MUSIC

50+ LOCAL DJS

DAILY MUSIC

30KW+ SOUND

BAR

CLEAN TOILETS

SHOWERS

CAMP ZONE

COLD RIVER

BEAUTIFUL FOREST

FESTIVAL MAP

~~~~~~~~~~~~

ТРАНСПОРТ ДО ФЕСТИВАЛА / TRANSPORT TO THE FESTIVAL:

До фестивалната зона се стига единствено и само с влак, спирката се казва Гара Балкан.

Ако искате да дойдете с автомобил, най-близкият паркинг е на Гара Бов.

Разписание на влакът може да видите в следния линк:

https://razpisanie.bdz.bg/bg/sofia/balkan

The festival area can only be reached by train, the stop is Balkan Station.

If you want to come by car, the nearest parking lot is at Bov Station.

You can see the train schedule in the following link:

https://razpisanie.bdz.bg/bg/sofia/balkan

MORE INFO TBA

EXECUTION STAGE

TOTO (CZ)

[BassRave]

https://soundcloud.com/totik-boscu

M∆RKO (CZ)

[BassRave]

https://soundcloud.com/user-319743656

BRIGX

[RBDB, OSM]

https://mixcloud.com/brigx/

C.ONE

[RBDB, OSM]

https://www.mixcloud.com/Seeone0511/

CHOZZ

[Element Clan]

https://www.facebook.com/profile.php?id=61554124303007

CTRL+J

[Metafiziq, Dropin Records]

https://www.facebook.com/ctrljbg

FLOYD

[Electric Division, Miguel DNB, VISION]

https://www.facebook.com/allexfloyd.official

GEMBAS

[Trip Vibes]

https://www.facebook.com/tripvibesDnB

HALDEAF

[Beyond Reality]

https://www.facebook.com/HalDeaf

KODAMA

[Imagination Realm]

KOLECA

[Miguel DNB, NO SIGNAL]

https://www.facebook.com/kolecadnb

KRAYCHEV

[Electric Division]

https://www.youtube.com/watch?v=CpZnRLo_8xw

LAKIN

[Beyond Reality]

https://soundcloud.com/lakinnn

METHLOUDIX

[Electric Division]

https://www.facebook.com/electricdivision.dnb

MM

[Zaraza]

https://www.instagram.com/zaraza.dnb/

P4TR1K8

[Zaraza]

https://www.instagram.com/zaraza.dnb/

PANDEMIC

[Warfare Recordings, Funk Aesthetics]

https://www.facebook.com/PandemicDnB

PARTIQ_MOZART

[Zaraza]

https://www.instagram.com/zaraza.dnb/

PK8000

[Purple Banana Syndicate]

https://www.facebook.com/purple.banana.syndicate

RIZU

[Electric Division]

https://www.facebook.com/electricdivision.dnb

ROYAL FLUSH

[Royal Beatz, Hardstyle Tribe]

SALACIA

[Zaraza]

https://www.instagram.com/zaraza.dnb/

SCOP

[Element Clan]

https://soundcloud.com/scop

SH4CHI

[Zaraza]

https://www.instagram.com/zaraza.dnb/

SOULCUS

https://www.instagram.com/soulcus.experience

TECHDOWN

[Warfare Recordings, Funk Aesthetics]

https://www.facebook.com/techdowndnb

TEGAVITO

[Zaraza]

https://www.instagram.com/zaraza.dnb/

TENSEI

[Electric DIvision]

https://www.facebook.com/electricdivision.dnb

ZEDBERG

[Electric Division, Sentinels Records, COVET]

https://linktr.ee/zedberg

ANOTHER LEVEL STAGE

AMY

https://www.instagram.com/amy.technologic?igsh=MXU5bmR1OGhtN3dpZg==

AL THE CHEMIST

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064087778389

Grozdanoff

https://on.soundcloud.com/zsC9X

HalDeaf

https://www.facebook.com/HalDeaf

INVOKE

https://www.facebook.com/Elenkoz.Dim

JOY

https://www.facebook.com/OverloadBookings

KAI

https://on.soundcloud.com/eVWUm

KAOSSEA

https://www.instagram.com/dj_kaossea...

KHARL

https://www.instagram.com/kharl.ktrn?igsh=cnN5dWxyMGo0bm0x

KR:KD K

https://www.instagram.com/krookd_k/

Markuz

https://www.instagram.com/_nikovvstrahil...

NOBODY

https://on.soundcloud.com/q6Dxm

Project KTS

https://www.instagram.com/projectkts?igsh=d3lxZWFpZDNsdjhq

SHANODJ

https://soundcloud.com/shanodj

SOLAKOV

https://on.soundcloud.com/YYNX8nrmMMg3qcyy7

TATTBLOSOM

https://www.instagram.com/tatt.blossom...

TRASHYSHOE

https://www.instagram.com/trashysh0e?igsh=MXJ6eno5YjM4MmJlYg==

WOES (Zasho, Egor & Masao)

https://www.instagram.com/zasholyubenov...

https://www.facebook.com/boril.nikolov.9

Yoanna

https://www.instagram.com/yoanna.predova...

FOREST STAGE

Anāhata

https://www.facebook.com/anahaatas

ZeDex

https://www.facebook.com/ZeDeXBG

Trance Of Nikita

https://www.instagram.com/tranceofnikta...

Slimec

https://on.soundcloud.com/od7x4

Shrooms

https://on.soundcloud.com/HWx9B

PsyRitual

https://www.facebook.com/PsyRitualism

P2P

https://www.mixcloud.com/MartinStankov/

Kykep

https://SoundCloud.com/kykepart

Kundalini

https://www.facebook.com/nicokundalini

KIT

https://on.soundcloud.com/dK3Rk

Galactic Trip

https://on.soundcloud.com/UXCmX

Floyd

https://www.facebook.com/allexfloyd

Diablero

https://www.facebook.com/Diablero

Anaxilea

https://www.facebook.com/Anaxileadj

