Васил Петров пее пред милиардери в Монако

Една от живите музикални легенди на България току-що се прибра от Монако. Изпълнителят, наричан „Българският Франк Синатра“, участва в първата Крипто гала в света. Бил е поканен от директора на „Форбс Монако“, който се е оказал почитател на Васил Петров.

Изглежда песента „Fly Me To The Moon“ на Франк Синатра е химнът на криптомилиардерите. Без да знае това, Васил Петров открива концерта си именно с нея.

„На събитието имаше 23 милиардери, от които 7 бяха криптомилиардери. Разбира се имаше и друга публика – някакви окаяни мултимилонери“, пошегува се певецът.

Самият Васил Петров обаче няма отношение към криптовалутите.

„Нямам грам понятие“, призна той. „Дори и сега не се постарах да придобия повече информация.“

Това, от което разбира Васил Петров, е музиката и не му е трудно да посочи любимите си коледни песни, макар и те понякога да сменят местата си в личната му класация. По тази причина на 11 декември ще изпълни някои от тях в Борисовата градина.