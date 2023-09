Тъжно. Отиде си обичан певец

Тексаският кънтри певец и текстописец Чарли Робисън почина на 59-годишна възраст, съобщава БТА.

В последните години той нямаше изяви заради усложнения от медицинска интервенция, оставила го неспособен да пее.

Чарли Робисън е починал в неделя, 10 септември, в болница в Сан Антонио в резултат на усложнения и спиране на сърдечната дейност, съобщи представител на семейството му.

Кънтри певецът започва музикалната си кариера в края на 80-те години на миналия век, като свири в групи от Остин, щата Тексас, сред които "Two Hoots and a Holler". След това създава своята формация "Millionaire Playboys".

През 1996 г. Чарли Робисън издава соловия си дебютен албум "Bandera", кръстен на градче в Тексас, където семейството му има ранчо.

През 1998 г. подписва договор с лейбъла "Лъки дог", част от компанията "Сони".

В албума на Робисън от 2001 г. "Step Right Up" е включена и единствената му кънтри песен, влязла в американските класации - "I Want You Bad".

През 2018 г. Чарли Робисън обяви, че е загубил трайно способността си да пее след хирургическа процедура на гърлото. Последният му албум "High Life", който е с рок звучене, е издаден през 2013 г. , като в него е включена и кавър версия на песента "When I Paint My Masterpiece" на Боб Дилън.