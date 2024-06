Туарегските музиканти идват за първи път у нас

По-малко от три месеца до първия концерт на виртуозните номади Tinariwen в София, са ясни и специалните гости на туарегските музиканти. Kottarashky & The Preachers се включват като перфектното музикално допълнение към концерта на 11 септември в Зала 3 на НДК.

И двете формации майсторски преплитат традиционни и фолк мотиви с модерни жанрове. Никола Груев – Kottarashky впечатлява със своето умение да съчетава български фолклор с електронна музика, джаз и хип хоп, което е в основата на неговия уникален и иновативен звук. Tinariwen пък, които идват от северната част на Мали, покоряват световните сцени с изкусен бленд от традиционна западноафриканска и арабска музика с популярни жанрове като блус и фолк. Тази обща страст към музикалното експериментиране и синтез на различни културни влияния прави Kottarashky & The Preachers идеалния съпорт за едно незабравимо изживяване с основен фокус – музиката на Tinariwen.

Припомняме, че на 11 септември в България за първи път идват едни от най-популярните и влиятелни туарегски музиканти, носители на награда Грами и любимци на Робърт Плант, Карлос Сантана, Том Йорк и Боно - Tinariwen. Билетите са в продажба в мрежата на ticketstation.bg.

Kottarashky, известен на аудиторията вече повече от 15 години с иновативните си музикални проекти, представя своя нов проект Kottarashky & The Preachers - уникален синтез от музикални жанрове като funk, trip hop, dub, hip hop, world, alternative, new wave, post punk, disco, afro, industrial, breakbeat, blues и psychedelic. Новата формация е съставена от някои от най-известните музиканти от края на деветдесетте години у нас -Симеон Воев (Нова Генерация, Абсолютно Начинаещи) на китара, Боян Златков – Епето (ex Тъмно) на бас, Ивайло Стефанов (Big Banda) на синтезатори и Владимир Василев (ex Анимационерите) на барабани. В края на април групата представи дебютния си албум „Reconstruction Of Speech“. Проектът започва като концептуална идея на Kottarashky, вдъхновен от фрагменти от речи на велики оратори от миналото. Чрез семплиране на говора, Kottarashky ги трансформира в уникални музикални произведения, превръщайки ги в певци вместо оратори.









Вижте всички актуални новини от Standartnews.com