Тримата братя от Palaye Royale с нов концерт у нас

Palaye Royale идват отново в България за концерт, част от европейското им турне за 2024 по покана на Fest Team. Визитата на тримата ексцентрични братя, които предлагат арт-рок, вдъхновен от мода, кино и философия, наелектризиращи лайв изпълнения, безапелационен стил и армия от обсебени фенове, ще е втора за страната след разпродадения им концерт миналата година и е планирана за 5 юни в Зала 3 на НДК в София.

Palaye Royale успяват да привличат легиони от предани почитатели със своето противоречиво рокендрол звучене и зашеметяващи изпълнения на живо. Триото лесно разпродава първото си самостоятелно турне в Европа, а иконичният статус на бандата продължава да нараства с впечатляваща скорост и до днес. Четвъртият им албум Fever Dream стои някъде между екстатичния прилив на енергия и задълбочената медитация върху състоянието на човешката психика, но, без съмнение, резултатът е най-смелият и визионерски труд на Palaye Royale до момента.

Родени сред бурния пейзаж на рок сцената в Лос Анджелис, братята Remington Leith (вокали), Sebastian Danzig (китара) и Emerson Barrett (барабани) създават искрена музика, която отразява техния път от тийнейджъри, които просто мечтаят, до рокендрол звезди със собствени концерти. В края на миналата година Palaye Royale представиха и EP с пет песни, озаглавено Sextape. Изданието включва, освен сингъла Dead To Me, кавър на класиката Closer на Nine Inch Nails, както и песните Stripped, Desire и Season Of The Witch.

Palaye Royale са нетърпеливи да се видят отново със своята отдадена публика чрез силата на изпълненията на живо и у нас. Братята споделят: „Ние и без това сме толкова емоционално натоварени с тези песни, дори към най-тежките и агресивни, че мисълта, че всички ще пеят заедно с нас и ще полудеят, е просто невероятна! Това е нещо, което не може да се възпроизведе по друг начин и ние ще направим всичко възможно, за да го почувстваме заедно с вас на всеки концерт.“ Шоуто на ексцентричното трио в България е на 5 юни в Зала 3 на НДК.

Билетите за концерта на Palaye Royale влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Team в мрежата на tickestation.bg от утре, а в масова – на 11 март.

