Техно експресът пристига в България на 14 септември - Метрополис са машинистите му

Още големите философи през 19 век са открили, че повтарящи се цикли определят развитието на всички аспекти на човешкия живот. Музиката и в частност електронната танцувална преминава през същите цикли, с тази разлика, че бързината на развитието ѝ прави тези цикли много по-кратки. Започнала като сравнително бавна през осемдесетте, в началото и средата на деветдесетте тя стана много бърза. Следващите години бяха доминирани от по-бавна, но по-мелодична и като цяло по- „богата“ музика. Около 2007 свръх натоварените музикално и емоционални стилове отстъпиха пред минималистичния и хипнотичен подход. Малко звуци и концентрация върху ритъма в който няма крещяща динамика. След това дойде пандемията от Covid 19 и всичко спря. И ако до тогава поколения и цикли преливаха плавно от едно в друго, глобалният локдаун рестартира целия процес. Младите хора не бяха обременени вече от предишни клубни преживявания просто защото нямаха такива. И откриха себе си в рейва от началото на деветдесетте. Защото всичко в него беше като тях – шумен, нахакан, мегаломански и бърз, адски бърз като всичко останало в техния живот. Сега се нарича Hard Techno, но можете да го наричате и нов Electronic Dance Music EDM и идва в България за първи път в голяма зала (там, където принадлежи) с партито на Метрополис HARDONE на 14 Септември. А ето и гостите, които ще взривят най-голямата палата на Интер Експо Център София:

CLTX - Възходът на най- горещото l’enfant terrible на хард техното от Парижките сурови ъндърграунд партита до пулсиращото сърце на електронната сцена в Берлин е светкавичен като техното, което продуцира и пуска. Пътят му започва преди десетина години от бетонните складове на парижките предградия, където музиката – смесица от техно, индъстриъл и гоа транс възпламенява сърцето му. Първото му парче наречено My generation отразява енергията на тези стилове, но я надгражда с гръмотевичните барабани и оголените нерви на суровата мелодичност на хеви метъла, който е другата му голяма любов и преминава като червена нишка през всичките му продукции. Днес той има повече от 8 участия месечно и е търсен от най-големите фестивали като Verknipt и Monegros. Сетовете му са сурови, бързи и с неподправената емоционалност на първичното техно от началото на деветдесетте.

Fatima Hajii – Ако хард техното имаше свой Пантеон по подобие на гръцкия Олимп, то испанката с арабски корени щеше да бъде Хера – върховна богиня и майка на останалите олимпийци. Първата, която успя органично да канализира вътрешната си енергия в музика, която се доближава до взрива от емоция и енергия избухващ в нея когато застане на пулта. Знаете ли какво е Testimonial? Метод за реклама, който се изразява в интервю с обикновени хора, които подчертават качествата на даден продукт. В нашия случай ще използвам DJ Steven и DJ Smurf (въпреки, че те не са съвсем обикновени), които разказваха с възхищение, как миналото лято Fatima Hajii буквално е взривила най-голямата зала на мадридския клуб Fabrik с най-бързото и твърдо техно, на което са танцували дори момичета с официални рокли и обувки на високи токчета. И ако това не е достатъчно нека изброим някои от фестивалите, които я включват в лайнъпите си - Awakenings,Verknipt, Solar, Decibel, Free Your Mind в Нидерландия. Tomorrowland, Liberty White в Белгия. Nature One, Toxicator, Electric City в Германия; Monegros, Electrobeach, Aquasella, Medusa, Electrosonic, Dreambeach, Weekendbeach, 4Every1 в Испания; Eco Festival в Словения, Elektrobotik, Impact във Франция. Far Away в Перу, Dreambeach в Чили, Opera, Kappa Futur в Италия.

Luca Agnelli - Всеки нов цикъл в техно музиката има своите герои. И само най-добрите, най- искрените и най-отдадените остават и за следващия. Един от тях е Luca Agnelli. Той е собственик на влиятелния за ортодоксалното и не само техно лейбъл Etruria Beat издавал тракове на Ben Sims, Slam, Truncate, Amelie Lens, Regal, Radio Slave, Andre Kronert, Setaoc Mass, Flug, Yotam Avnii, Alignment, TWR72, Electric Rescue, Cosmin Trg, Locked Groove, 2000 and One, Abstract Division, Ambivalent, Charles Fenckler, Alex Bilancini, Arnaud Le Texier, dj Tennis, Dj Sodeyama, Nikita Zabelin, Dana Ruh и много други. Талантът му зад пулта го прави и първият DJ за корицата на италианското издание на DJ Mag, избран с гласуване не от редакцията, а от публиката – още едно доказателство за неговата популярност. След пандемията от Covid 19 Luca намира вдъхновение в суровата енергия на хард техното и това отново го поставя в епицентъра на събитията, въпреки, че той трябва отново да се доказва пред публика, която в общия случай е била в детската градина, когато е взривявал дансингите на легендарни клубове като Movement в Торино, Amnesia в Ибиса, Cocoricò в Ричоне, Fabrik в Мадрид, Egg в Лондон, Dockyard в Амстердам, Spazio 900 в Рим, Input в Барселона, Ressonancia в Сао Паоло, Under Club в Буенос Айрес, Die Rakete в Нюрнберг, Florida 135 във Фрага, Cocoon във Франкфурт, Privilege в Ибиса, Cavo Paradiso в Миконос, Magazzini Generali в Милано и много други. Такъв е Luca Agnelli – винаги търсещ перфектния бийт, винаги променящ се и доказано винаги изключителен зад пулта.

Специален гост на HARDONE ще бъде и KR:KD K (Крукд Кей) – най-популярното име от Българската Хард Техно сцена.

