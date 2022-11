STAMINA празнува 5 с маратон от събития !

Едно от най-активните крюта на българската техно сцена Stamina празнува петият си рожден ден. Тази година са ни подготвили цяла поредица от събития. За последните 5 години Stamina трупат популярност със скоростта на светлината, заради уменията и отличителното си индустриално звучене. Дебютират на нашата сцена през 2017 г. и още от самото начало показват ясно концепцията си с която печелят сърцата, съзнанията и танцуващите тела на най – сериозните и истински ценители на техното. Успяват да запазят ъндърграунд лицето и твърдия си звук непокътнати. За тези, които търсят качествена музика и напояващ сетивата с фрисони уикенд ви съобщаваме, че маратонът от събития пo случай петата годишнина на Stamina започва от днес!

Парти Програмата е следната:

Петък - Dimitar Yonkov aka Cardioactive ще застане зад грамофоните точно в 19:00ч. в любимия магазин TABA Record Store, за да ни подготви подобаващо за изпълнения със събития уикенд.

Линк към ивента тук.

Събота – 17:00 часа – Музикален уъркшоп, който ще обогати знанията ни и ще ни отвори към нови техники в сферата на продуцирането на музиката и диджеинга.

Гости ще бъдат:

Lag - DJ Workshop

George Eve & Kanz - Music Production Workshop

Вход: СВОБОДЕН

Повече информация за уъркошопа и как можете, да запазите мястото си за него тук.

Кулминацията в чест на петилетката на Stamina ще е в Studio EW където ще можете да чуете extended сета на Lag и Tsibo, а тук е събитието във Facebook.

Be there!

And as you well know - Less drama more techno!!!