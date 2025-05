“Sleep, Baby, sleep” – Me And My Devil изпращат 2024-та с нов сингъл.

“ Sleep, Baby, sleep” е последният сингъл на Me And My Devil, който излезе по стрийминг платформите преди броени дни, а днес вече може да бъде гледано и неговото видео.

Групата изпраща силна 2024-та година след няколко клубни мин тура, както уастие на Hills Of Rock, в който Me And My Devil бяха единствената българска банда, открила първия фестивален ден на основната сцена на събитието. През септември бандата откри и концерта на Pain Of Salvation на Античен театър, Пловдив.

В момента групата продължава работата си по втория албум - Me And My Devil Volume:II,

„Нищо, което предстои да се случи не принадлежи на бъдещето, а на факта, че днес ни има, обичаме се, радваме се и творим! Любов за всички и дяволски добра година!“



Me And My Devil са:

Васил Първановски /китари, вокали, програминг/

Ангел Каспарянов /вокали, клавишни/

Мартин Стоянов /бас/

Деян Драгиев – Даката /барабани/.

www.facebook.com/meandmydevilofficial

https://open.spotify.com/artist/3iUl4tzIyebyi78QautkYh

[email protected]

