Силен старт на сезона за No More Many More

За една от най-работливите и устойчиви банди в алтернативната гама у нас No More Many More предстои динамичен и интересен период.

Групата с честните бунтарски текстове и характерните мъжки двугласия пусна първи сингъл от четвъртия си албум, който предстои да излезе до края на годината. „Един от тях“ направи премиерата си в онлайн пространството с лирик видео: https://youtu.be/iNNEx72A2Xg, а на живо ще прозвучи за първи път на гала концерта на БНР за конкурса „Пролет“ на 31 май. Песента е с текст и музика на Методи Кръстев, аранжимент на No More Many More Микс и мастеринг на Мартин Стоянов – Martist и е една от 12-те песни финалисти в конкурса. Тук може да се гласува за фаворит на публиката в конкурса до 19 май: https://bnr.bg/prolet/page/glasuvaite-za-svoata-pesen-favorit.

Навръх Гергьовден No More Many More ще направят и изненадващ акустичен концерт в арт пространството Тhe Loft. Jägermeister Unplugged @лоф.ть | 06.05 е част от новата поредица Jägermeister UNPLUGGED - акустични изпълнения на живо, които съчетават в себе си духа на клубния концерт с този на домашното събиране с приятели и китара. Освен да се посети на живо, събитието ще може и да се гледа онлайн със съдействието на URBO и "Live на Червения Диван", идея на Петко Славов, музикант и писател, част от групата Airbag. Музикалната видео платформа представлява поредица от мини-акустични концерти, които се провеждат на нетипични за това места в града - улици, паркове, открити пространства, книжарници, магазини и други артистични градски пространства. Целта на инициативата е да срещне артистите с неподправената реакция на хора, които случайно попадат на техния концерт.

За групата предстоят и два концерта в чужбина – в Брюксел на 10 юни по покана на Културна асоциация BeArt и в Лондон заедно с Керана & Космонавтите и Cool Den. Вълшебното бг комбо от три от актуалните български групи ще зарадва феновете си на Острова с концерт в The 100 Club на 16 юни.

No More Many More са:

Методи Кръстев, вокали и китара

Радослав Гергов, вокали и ударни

Влади Иванов, ударни

Камен Александров, китара

Гриша Георгиев, бас

Мартин Стоянов - Martist, клавири

