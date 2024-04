Шок! Откриха тялото на популярен актьор

Коул Брингс Пленти, участвал в популярния телевизионен уестърн сериал "Йелоустоун", не бил виждан, откакто полицията е била повикана на адрес в град Лорънс, където млада жена е викала за помощ.

Тялото на 27-годишния мъж е открито в петък, два дни след като му е повдигнато обвинение в кражба с утежняващи вината обстоятелства, домашен побой и престъпно ограничаване на свободата. Била му е издадена заповед за арест.

В изявление на шерифската служба на окръг Джонсън се казва, че полицаите са намерили тялото на Брингс Пленти в гориста местност около Канзас Сити. Не се съобщават подробности за причината за смъртта, пише "Вести".

Брингс Пленти е пропуснал прослушване за предстоящ филмов проект, което е било насрочено за понеделник сутринта през Zoom, заяви тази седмица агентът му Питър Янке.

Бащата на актьора, Джо, заяви в изявление, че е благодарен на всички "за молитвите и положителните мисли, които изпратихте за Коул".

"Тази седмица разбрах колко много хора са познавали добротата в сърцето на Коул и са го обичали", каза Джо Брингс Пленти старши.

Освен в "Йелоустоун" Коул Брингс Пленти имаше и малки роли в два други уестърна "Into The Wild Frontier" и "The Tall Tales Of Jim Bridger".

