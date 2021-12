Сексът и градът – легендата се завръща

В несигурните времена на съмнителния авангардизъм в зрелищата няма нищо по-сигурно от добрите стари марки в телевизионното кино. Неслучайно фенки от няколко генерации очакват с абсолютна тръпка продължението на „Сексът и градът“. 10 нови серии в стрийминг платформата HBO Max - 17 години по-късно Кари Брадшоу и компания отново са тук. Зaглaвиeто е „Прocтo eй тaкa - нова глава от Сексът и градът“, а датата е 9 декември. Тогава щe бъдaт дocтъпни първитe двa eпизoдa, a cлeдвaщитe oceм щe излизaт пo eдин вceки cлeдвaщ чeтвъртък.

Мини сагата „And Just Like That" ще покаже как Кaри (Caрa Джecикa Пaркър), Мирaндa (Cинтия Никcън) и Шaрлoт (Криcтин Дeйвиc) ce oриeнтирaт в cлoжнaтa рeaлнocт нa живoтa и приятeлcтвoтo нa жeни нa прaгa нa пeтдeceттe.

Какви са изненадите? Полово неутрален персонаж влиза в играта вместо Саманта Джоунс. Политически коректният герой се казва Че Диаз и ще бъде изигран от Сара Рамирез, която използва профилите си в социалните мрежи за агресивна пропаганда и е идеалният избор за подобен образ. Защото актрисата от мексикано-ирландски произход се самоопределя като полово неутрална, а нейната Че Диас е небинарна комедиантка със собствен подкаст, като Кари Брадшоу е сред редовните й гости. "Че има силно присъствие и голямо сърце, чието скандално чувство за хумор и прогресивен човечен подход към половите роли правят техния подкаст много популярен", се казва в описанието на образа от HBO. Употребата на "техния" не е грешка на езика. Както Рамирес, така и героинята й използват множественото число на местоименните форми, за да се самоопределят.

Според Deadline Сара Рамирес има важна роля в новия сериал. За нея това е втората голяма тв продукция, в която се превъплъщава в героиня с нетрадиционна сексуална ориентация. Тя е най-популярна от "Анатомията на Грей", където е бисексуална лекарка Кали Торес.

В реалния живот Рамирес е омъжена за бизнес анализатора Райън Де Болт. През 2016 г. тя обявява публично, че се определя като бисексуална, а през август 2020 г. казва, че е небинарна - полово неутрална. Семейният й статус не е променен.

Припомняме, че Синтия Никсън - Миранда Хобс, също е активистка в защита на правата на ЛГБТ обществото. Тя е женена за Кристин Маринони, а през 2018 г. стана ясно, че едно от децата й от първия брак е транссексуално.

Обвиненията на Ким Катрал

Както се знае, страхотната Ким Катрал отдавна обвини феминистката поредица за някои от несполуките в личния си живот. „След 19 часа пред камерите как да се замислиш за деца?“, пита актрисата, която в началото на приключението е омъжена за Марк Левинсън, с когото така и не успяват да създадат истинско семейство. Тя обаче не е достатъчно лицемерна и подхвърля, че от децата я боли глава. Отдавна се знае, че Катрал има различни – и най-вече финансови претенции към Сара Джесика Паркър, която е и съпродуцент на „Сексът и градът“. Двете дори си размениха остри реплики, които останаха в миналото.

В интервю през 2017 година Ким Катрал напълно отписа възможността да се завърне в „Сексът и градът“ - независимо дали в трети филм или в телевизионно продължение. Решението ѝ е окончателно, защото иска да затвори една глава от живота си и да отвори друга. „Не става въпрос за пари. Не става въпрос за повече екранно време. Няма нищо общо с това“, твърди тогава Катрал.

А след като стана ясно, че „И просто така“ ще бъде без Саманта, слуховете за съдбата ѝ започнаха да се увеличават лавинообразно. Феновете тиражираха хипотези, включително и за смърт на героинята заради снимки на Кари, която е в черни дрехи и е тъжна. Според теориите Саманта е починала от коронавирус, защото не искала да спазва дистанция и не се въздържала от връзки с непознати мъже.

Има и друга версия - вратата е отворена за Ким Катрал, ако тя реши да се завърне за втория сезон на „И просто така“. Според източник, цитиран от Daily Mail, не е възможно Саманта да бъде в Ню Йорк и да не се присъедини към приятелките си – това няма да е правдоподобно. Както се знае, Саманта замина за Лондон. От репликите на трите й дружки ще се разбере, че тя се чувства отлично във Великобритания и бизнесът й върви нагоре. Но връзката ѝ с Кари се е разпаднала, както се случва в истинския живот между Сара Джесика Паркър и Ким Катрал.

Но пък Кари е тази, която страда най-много за Саманта. Очаква се тя да направи всичко възможно да оправи нещата между тях. Най-върлите почитатели се надяват, че до началото на снимките на втория сезон Ким Катрал ще е преосмислила решението си – защото тя просто е незаменима. През февруари 2021-ва главният директор по съдържанието на HBO Max Кейси Блойс коментира, че "както в реалния живот - хората идват и си отиват. Някои приятелства се губят, други започват".

Мъжете

На първо четене изглежда, че в сърцето на Кари запазеното място си остава за Тузара – Крис Нот, но – както и в игралната версия, ще се появи и втората й голяма любов, Ейдън. Джон Корбет вече потвърди, че ролята му никак не е второстепенна. А е направо задължително в сюжета да се завъртят и чисто нови кавалери.

Белите коси

Пред „Вог“ Сара Джесика Паркър наскоро сподели, че феноменът „Сексът и градът“ е все така напълно актуален, а основната тайна на успеха се крие в универсалните и вечни теми.

"Младите момичета са пристрастени към историята, защото тя е за откриването на истинското приятелство, на работата, която те прави щастлив, на любовта - дори когато носи болка“.

Звездата обаче споменава и онлайн критиките, с които се сблъсква покрай продължението. Тя недоумява защо много от интернет консуматорите смятат, че актрисите трябва да бъдат същите като преди 20 години.

"Получихме толкова много атаки за побелялата коса на Кари. Това никога не би се случило на някой мъж. Защо при моя колега Анди Коен, който е с изцяло посивяла коса, това се приема като нормално, а и той действително е очарователен, а при мен – не. Защо в социалните мрежи казват: „Тя има твърде много бръчки“. Нима хората не искат да сме в хармония със себе си, независимо дали естествено избираме да остареем или не. Знам как изглеждам. Нямам избор. Какво мога да направя? Да спра да остарявам? Или може би да изчезна? Сякаш хората не искат да се чувстваме добре в собствената си кожа. Сякаш им доставя удоволствие да ни нараняват с коментари!", гневи се Сара Джесика Паркър.

Модната икона

"Сексът и градът" превърна Кари Брадшоу в модна икона – от полите от тюл и тениската с надпис "J'adore Dior" до Долче и Габана и булчинската рокля на Вивиан Уестууд. Сега, почти две десетилетия по-късно, Кари е с нова стилистка и нов гардероб. Паркър беше заснета на една от снимачните площадки, облечена в ярко розова рокля на Каролина Ерера. Черният колан с капси е заимстван от костюм, който актрисата носи в първата филмова версия на "Сексът и градът".

Бебешкорозовият тренч и бялата плисирана рокля са препратка към емблематичното трико на балерина, с което Кари е облечена в „шапката“ на оригиналния "Сексът и градът". Без да изневерява на журналистическото си минало, тя носи и обемиста чанта с щампа на WNYC - инициалите на една от обществените радиостанции в Ню Йорк. Лененият гащеризон на Клод Монтана пък е от моделите в бутика Replika Vintage за стари дизайнерски творения и дрехи втора употреба. Върху него Паркър носи копринен блейзър от „Дрис ван Нотен“. Тя вече е и с два смартфона – iPhone и друг, който напомня на Blackberry. С нея е и неизменната чанта „Фенди“.

Рокадите

Поредицата на HBO „Сексът и градът“ е създадена от Дарън Стар и е базирана на книгата на Кандис Бушнел. Премиерата е през 1998 година, а последният епизод е излъчен през 2004-та. Шест награди “Еми” и осем Златни глобуса са в актива на продукцията. Историята на Кари, Шарлот, Миранда и Саманта започва във време, когато поп културата, медиите, сексуалността, феминизма, връзките, флирта и половете изглеждат по друг начин.

През 2008-ма излиза и игралният филм “Сексът и градът”, който печели 415 милиона долара при бюджет от едва 65 милиона. През 2010-та режисьорът Майкъл Патрик Кинг се опита да повтори успеха, пускайки “Сексът и градът 2”, но публиката реагира доста сдържано.

В продължението новите актьори са Caритa Чoудхури, Никoл Aри Пaркър ("Буги нoщи") и Кaрън Питмaн ("Cутрeшнoтo шoу"). Щe видим и пoзнaти лицa - Мaриo Кaнтoнe, кoйтo ce зaвръщa като Антъни, Дeйвид Aйгeнбърг кaтo Cтийв, Eвън Хeндлър кaтo Хaри. „Прocтo eй тaкa“ зaпeчaтвa и пocлeднaтa рoля нa Уили Гaрcън, кoйтo уcпявa дa ce въплъти кaтo в Cтaнфoрд, мaкaр и caмo в eдин eпизoд. Кaктo се знае, неотдавна тoй издъхнa cлeд прoдължитeлнa биткa c рaкa.

Но известната дизайнерка на костюми Патриша Фийлд, която дирижира изумителния гардероб на Кари и трите й съратнички, този път не е ангажирана. Да не забравяме, че тоалетите на главните герои вдъхновиха стилистите на не едно поколение. А заради така наречената "нова нормалност", Ковид-19 също ще присъства в историята на "And Just Like That".