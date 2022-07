Рокендрол с неочакван край в новото видео на Hellion Stone – She Tells Me To Be Good

Днес точно в 11:00 в YouTube канала на Hellion Stone беше премиерата на ефектното ново видеокъм She Tells Me To Be Good - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y94Mn6boRzc&feature=emb_logo. Четвъртият сингъл от Scapegoat – последния албум на алтернативна груув метъл банда от България, излиза броени дни преди да се качат на сценатана Hills of Rock Пловдив на 23 юли.

Стилният клип на She Tells Me To Be Good, с момчетата от Hellion Stone в главната роля и в пълно бойно рок снаряжение, е първото „игрално“ видео за групата от Vinkelus (2018) насам иноси носталгията на класически американски рокендрол с тежки рифове и помитаща енергия. Визуалната продукция е в стилистиката на лъскав западен клип с много светлини, камери искъпи костюми, но неочакваният край на видеото е този, който носи посланието – „Спокойно,не сме се взели твърде насериозно!“. Финалните кадри самокритично намигат към мащабитена родната ъндърграунд сцена.

Видеото към She Tells Me To Be Good е продукция на талантливите Brain Stock Footage House, начело с режисьора Никола Копаров. „Исках да уловим енергията на групата, когато свири наживо. Така се роди идеята за сцена. Видеото връща към славните времена на рокендрола от 80-те години на миналия век. Освен, че съм техен фен, ги чувствам и като приятели. Така съвместната ни работа винаги е удоволствие, “ споделя Копаров. Това e третото видео на екипана Brain Stock Footage House за Hellion Stone. Заедно те създават и видеата към едно от най-разпознаваемите парчета на бандата For God’s Sake (2021) и акустичната балада Epilogue (2020) с прекрасната Силвия Петкова в главната роля. Hellion Stone свирят на 23 юли, събота, на сцена Music Jam на Hills of Rock 2022 - Пловдив.

Hellion Stone – She Tells Me To Be Good

Продуцент: Hellion Stone

Музика: Hellion Stone

Текст: Иво Попов

Записи, микс и мастъринг: Васко Райков (Audioslot) и Петър Братанов (Pepinio Records)





