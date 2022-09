REBEL REBEL Vol. 2 е този уикенд в Арена София

На 10 и 11 септември дванайсет от най-добрите алтернативни български рок и хардкор банди запалват пламъка на REBEL REBEL Vol. 2 в Aрена София (Столичен Колодрум Сердика). За втора година Projector Plus събира на една сцена в два дни топ артисти, за които музиката е повече от меломанска страст, тя е смелост, свобода, бунт и приятелство.

Групите, които ще се качат на сцената на REBEL REBEL тази година са приятелите и свободните музиканти от: ALI, BLDRSH, Cut Off, Der Hunds, Expectations, Jasmine Whale, Hellion Stone, Lek City Case, Me And My Devil, Nikèca, Saint Electrics и Soundprophet. Вратите на Арена София отварят в 16:00 и в двата фестивални дни. Вторoто издание на REBEL REBEL идва с енергията на Projector Plus, които и тази година дават сцена и на две млади банди дебютанти, които ще открият фестивалните дни – Nonsense в събота и Legacy в неделя.

Във второто си издание REBEL REBEL си партнира и с организации, в чиито каузи вярва: ЧЕТИРИ ЛАПИ, най-разпознаваемата и работеща организация за защита на животните глобално и у нас за актуалната им кампания за нелегална търговия на кучета онлайн, Български хелзинкски комитет, неправителствената организация с трийсет годишна история в защитата правата на човека – политически, културни, социални, граждански и Асоциацията на пациентите с Нарколепсия в България, които работят за повече осведоменост, ранна диагностика и лечение на нарколепсията. Защото добрата музика има значение, но още по-важни са добрите дела, светлите мисли и да си помагаме. Именно това е, което ни прави #винагисвободни.

REBEL REBEL е на 10 и 11 септември (събота и неделя) в Арена София (Столичен Колодрум Сердика), а билетите, на цена 20 лв. за един и 30 лв. за двата дни, вече се продават в мрежата на Bilet.bg. Хлапета до 13 години влизат без вход, но с декларация.

