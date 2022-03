Последен концерт: Изтощеният Фил Колинс се сбогува с публиката

Британският поп певец и барабанист Фил Колинс (71) изнесе последния си концерт в Лондон. Той свири с Майк Ръдърфорд и Тони Банкс, колегите му от групата "Дженезис".

Изтощеният вече музикант прекара целия концерт седнал на стол. Сбогуването с публиката беше емоционално, но и забавно – в един момент той се пошегува, че „след като се оттегли от музиката, ще трябва да си търси друга работа”.

Концертът се състоя в рамките на турнето "The Last Domino?", което се проведе след 14-годишна пауза.

„Дженезис“ е основана през 1967 г. и придобива световна слава през 70-те години на миналия век. Но Колинс имаше и завидна солова кариера през 80-те и 90-те години. Някои от най-известните му хитове са "In the Air Tonight", "One More Night" и "Another Day in Paradise".

Физическите терзания на певеца датират от 2009 г., когато той нещастно смачка прешлените си. Последвалите операции не подобриха положението, а предизвикаха увреждане на нервите. На всичкото отгоре музикантът имаше и проблеми с диабета и падане, при което нарани главата си през 2017 година.