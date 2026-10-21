Пет години с грешна диагноза! Кристина Апългейт с шокиращо признание за болестта си

Пет години Кристина Апългейт живее с убеждението, че страда от множествена склероза. Говори открито за болката, загубата на подвижност и живота в инвалидна количка. Превръща се в едно от най-разпознаваемите лица на борбата с коварното заболяване. Сега лекарите ѝ казват нещо, което би трябвало да звучи като добра новина – диагнозата е била погрешна.

Само че актрисата не изпитва облекчение. Защото продължава да страда, а причината за състоянието ѝ отново е неизвестна.

„Отново съм в начална позиция и не знам какво става с мен“, призна Апългейт в новия епизод на своя подкаст MeSsy, който води заедно с актрисата Джейми-Лин Зиглер, също живееща с множествена склероза.

Новината съобщи Асошиейтед прес.

„Имам абсолютно всички симптоми“

През 2021 г. Кристина Апългейт публично разкри, че е диагностицирана с множествена склероза – хронично автоимунно заболяване, при което имунната система атакува структури в централната нервна система.

Оттогава актрисата не крие колко тежко се е отразило заболяването на живота ѝ.

Сега обаче лекарят ѝ е преразгледал диагнозата и е стигнал до заключението, че тя няма множествена склероза.

Това не променя физическото ѝ състояние.

„Все още имам абсолютно всички симптоми на човек с МС“, казва Апългейт.

„Все още се налага да използвам инвалидна количка, когато ходя на лекар. Просто не мога да извървя разстоянието от колата до кабинета.“

Актрисата признава, че новината я е оставила объркана и изплашена. След години, през които е имала обяснение за страданията си, сега отново се изправя пред неизвестността.

Защо множествената склероза толкова трудно се диагностицира

Според медицинските специалисти случаят съвсем не е изолиран.

За множествената склероза няма един-единствен тест, който самостоятелно и категорично да потвърди заболяването.

Поставянето на диагнозата изисква внимателно съпоставяне на симптомите, медицинската история, резултатите от ядрено-магнитен резонанс и понякога изследвания на гръбначномозъчната течност.

Необходимо е да бъдат изключени и други заболявания, които могат да предизвикат сходни оплаквания.

Понякога този процес продължава години и изисква прегледи при различни специалисти.

Д-р Бенджамин Грийнбърг, невролог и специалист по множествена склероза и автоимунни неврологични заболявания в Югозападния медицински център на Тексаския университет в Далас, посочва, че според някои от най-надеждните изследвания около 10% от поставените диагнози за множествена склероза се оказват погрешни.

„Ние се осланяме на клиничните симптоми, анамнезата, ЯМР и често на изследване на гръбначномозъчна течност, след което провеждаме поредица от тестове, за да изключим състояния, които наподобяват МС. За съжаление обаче тези изследвания не са универсално стандартизирани“, обяснява той.

Когато една диагноза предопределя всички следващи

Според д-р Грийнбърг историята на Апългейт съдържа важен урок и за лекарите, и за пациентите.

Поставената веднъж диагноза може да повлияе върху начина, по който останалите специалисти тълкуват следващите изследвания.

„Ако впиша „множествена склероза“ като предварителна диагноза при изпращане за ЯМР, вероятността рентгенологът да каже: „Е, това не е множествена склероза, трябва да помислите за нещо друго“, става много по-малка. Тази първоначална оценка може да повлияе върху мисленето в цялата система“, казва той.

Затова неврологът препоръчва при поставяне на тежка или хронична диагноза пациентите да търсят второ медицинско мнение, когато имат такава възможност.

„Моята обща препоръка към пациентите и техните семейства е винаги, когато става въпрос за тежка, сериозна или хронична диагноза, при първа възможност да потърсят второ мнение – това никога няма да навреди.“

„Чувствам се така, сякаш разочаровах всички“

За Кристина Апългейт новото заключение има не само медицинско, но и дълбоко лично измерение.

През последните години тя и Джейми-Лин Зиглер се превърнаха в едни от най-популярните защитници на хората с множествена склероза.

Двете говорят за болестта без притеснение, включително за онези нейни проявления, които обикновено остават далеч от публичното внимание.

Сега Апългейт се тревожи, че хората, които са намирали утеха и подкрепа в думите ѝ, могат да се почувстват разочаровани.

„Странно е, защото имам чувството, че разочаровах всички“, признава тя.

„Много е стряскащо и наистина ме обърква.“

В своя подкаст и в мемоарната си книга You with the Sad Eyes, представена по-рано тази година, актрисата разказва без заобикалки за тежките симптоми, които са ограничили ежедневието ѝ.

Споделя, че понякога се налага да използва памперси и да слиза по стълбите седнала, защото не може да се движи по обичайния начин.

„Животът ми в известен смисъл се е свил до размера на огромното ми легло“, пише тя.

Какво отключва автоимунните заболявания

Повечето автоимунни заболявания, особено при възрастни хора, не се дължат на една конкретна генетична мутация.

Според учените различни гени, които участват в регулирането на имунната система, могат да създадат предразположеност.

При някои заболявания значение имат и фактори от околната среда – инфекции, тютюнопушене или определени замърсители, които могат да допринесат за отключването на болестния процес.

Тези сложни механизми са сред причините диагностицирането на автоимунните състояния да изисква толкова внимателен подход.

Засега не е съобщено какво друго заболяване би могло да обясни симптомите на Кристина Апългейт.

От „Женени с деца“ до една от най-откровените звезди на Холивуд

Кристина Апългейт става световноизвестна с ролята на Кели Бънди в комедийния сериал „Женени с деца“, излъчван между 1987 и 1997 г.

По-късно участва в множество популярни продукции, сред които „Най-сладкото нещо“ (2002), „Новинарят“ (2004) и „Палави мамчета“ (2016).

През последните години обаче публиката я опознава и по съвсем друг начин – като жена, която отказва да прикрива страданието си зад холивудската усмивка.