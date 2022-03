Оскарите: 94 години възходи и падения за едни 850 долара

94-годишната история на Оскарите е изпълнена с възходи и падения, рекорди, усмивки и сълзи. Първите награди на Филмовата академия на САЩ са раздадени на парти в хотел „Рузвелт“ в Холивуд на 16 май 1929 година. Няма отровни погледи и съскащи реплики, тъй като имената на победителите са известни от 18 февруари - 3 месеца по-рано. Жури от петима членове е посочило финалистите.

Статуетката, която дълго няма собствено име, е на рицар в цял ръст в стил ар деко, подпрян на меч и стъпил върху ролка за кинолента с пет спици, представящи основите на Академията: актьори, сценаристи, режисьори, продуценти и технически специалисти. Фигурата е изработена от бронз, позлатен електролитно с 24-каратово злато. Висока е 34,3 cантиметра и тежи 3,8 килограма – поставена е върху черна метална основа. Името на лауреата, съответната категория и заглавието на филма се гравират след присъждането на наградата. Една статуетка се изработва за около 10 часа - и струва само 850 долара. Това печелят отличниците – пари в пликче няма.

За първи път името Оскар е използвано от Уолт Дисни през 1934 година в негова реч. Въпреки че в пресата това наименование набира популярност в края на 30-те, Академията приема официално неговата употреба едва през 1939-та.

20 Оскара в главните категории са били присъждани на афроамериканци. Само четирима от тях за най-добра роля при мъжете - Сидни Поатие е първият в историята, Дензъл Уошингтън има два Оскара от 10 номинации, Джейми Фокс, Форест Уитакър. През 2021-ва Даниел Калууя се класира пръв в групата на поддържащите партии. Холи Бери е единствената дама афроамериканка, печелила в главна роля.

Без късмет

Скарлет Йохансон през 2020 е номинирана едновременно в две категории – за главна роля в „Брачна история“ и за поддържаща в „Джоджо Заека“. Но нищо повече.

Салма Хайек е номинирана за „Оскар“ само веднъж - за виртуозното си изпълнение във "Фрида". Тогава тя влиза в сериозна конкуренция с Джулиан Мур, Рене Зелуегър, Даян Лейн и Никол Кидман, която печели със своята Вирджия Улф в „Часовете“. Анджела Басет, известна с превъплъщенията си в образите на жени фурии, изненадващо има само една номинация – като Тина Търнър от 1993 година. Въпреки че се е снимал в над 125 филма, Самюъл Л. Джаксън е номиниран за „Оскар“ само веднъж - за ролята си в „Криминале“.

Джейк Джиленхол има единствена номинация за „Оскар“ - за най-добър актьор в поддържаща роля за гей драмата „Планината Броукбек“. Въпреки очакванията той да спечели, призът отива при Джордж Клуни за „Сириана“. Джиленхол остава без номинация за възторжено приетата му от критиката роля в „Лешояда“.

Итън Хоук е номиниран за играта си в „Тренировъчен ден“ и „Юношество“, и като автор на адаптиран сценарий за „Преди полунощ“ и „Преди залез“.

Албърт Фини има пет номинации - за „Том Джоунс“, „Убийство в Ориент Експрес“, „Гардеробиерът“, „Под вулкана“ и „Ерин Брокович“. Актьорът почина през 2019-та на 82 без нито една статуетка.

Тройка на разсъмване

Мат Деймън прибира „Оскар“ като сценарист на „Добрият Уил Хънтинг“ заедно с Бен Афлек, но губи в актьорската надпревара и трите пъти, в които е номиниран – за „Марсианецът“, „Несломим“ и „Добрият Уил Хънтинг“.

Лора Лини има три номинаци и нито един „Оскар“ в кариерата си. Получава овациите за играта си в „Диваците“, „Кинси“ и „Можеш да разчитате на мен“, но не и рицар.

Сирша Ронан очаква да излезе пред публиката за постиженията си в „Изкупление“, когато е едва на 13, „Лейди Бърд“ и „Бруклин“.

Уди Харелсън също участва в състезанието три пъти – за „Народът срещу Лари Флинт“, „Вестоносецът“. „Три билборда извън града“.

Джони Деп не остава по-назад – с ролите си в „Карибски пирати: Проклятието на черната перла“, „Пътят към Невърленд“ и „Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт Стрийт“.

Числото три не успява да преодолее и Том Круз – номиниран е за „Роден на четвърти юли“, „Магнолия“ и „Джери Магуайър“. Но какво от това? Виго Мортенсен е номиниран три пъти – за „Зелената книга“, „Източни обещания“ и „Капитан Фантастик“.

Анет Бенинг може да се похвали с четири номинации - за „Измамниците“, „Американски прелести“, „Да бъдеш Джулия“ и „Децата са добре“.

Ед Харис е член на същия клуб - с перфекционизма си в „Полок“, „Аполо 13“, „Шоуто на Труман“ и „Часовете“. Вътре е и Мишел Уилямс с номинации за „Синя валентинка“, „Моята седмица с Мерилин“, „Планината Броукбек“ и „Манчестър до морето“.

Брадли Купър четири пъти стартира маратона към статуетката с чудесните си превъплъщения в „Роди се звезда“, „Американски снайперист“, „Наръчник на оптимиста“ и „Американска схема“. Сега, в „Улицата на кошмарите“, прави една от най-добрите роли на сезона. Но за 2022 няма дори номинация.

Уилям Дефо, който също е супер добър в „Улицата на кошмарите“, има номинации за ролите си в „Пред портите на вечността“, „Взвод“, „Сянката на вампира“ и „Проектът Флорида“. Но и той не е долюбван от синодалните старци.

Ейми Адамс е още по-напред с материала - номинирана е за персонажите си във „Вице“, „Джунбъг“, „Съмнения“, „Боецът“, „Учителят“ и „Американска схема“.

Кейт Бланшет пък бележи друг рекорд – участвала е в 9 ленти, които са номинирани за най-добър филм.

Върви им по малко

Въпреки че има „Оскар“ като продуцент на филма „12 години в робство“, Брад Пит печели актьорския приз за поддържаща роля в „Имало едно време в Холивуд“ на Куентин Тарантино. До този момент е номиниран за ролите си в „Кешбол“, „Странният случай с Бенджамин Бътън“ и „Дванайсет маймуни“.

Лора Дърн с разминава с „Оскар“ два пъти - с ролите си в „Палавата Роуз“ и „Моята разходка в дивото“. В единия случай актрисата губи от Джоди Фостър за „Мълчанието на агнетата“, а във втория - от Патриша Аркет за „Юношество“. През 2020-та Дърн най-после прибира статуетката за най-добра поддържаща роля в „Брачна история”.

На 74 Сам Елиът - 50 години, след като името му за първи път е споменато в телевизионен сериал, се добира до първата си номинация - като поддържащ актьор в „Роди се звезда“. Но не стига до отличието.

Случаят Глен Клоуз

Глен Клоуз става известна като Алекс Форест в трилъра от 80-те "Фатално привличане". Оттогава насам холивудската легенда печели три награди "Еми" и три Златни глобуса. Клоуз държи рекорда за жива актриса, която е удостоена с най-много номинации за „Оскар“ - 7. При последната ѝ засега номинация – за главната ѝ роля в "Съпругата" по едноименния роман на Мег Уолицър тя дори изключва телефона си в деня, в който обявяват номинациите. „По-добре би било да се наспя“, коментира звездата. Нейната биография е живо кино. Има две сестри и двама братя, които родителите й осиновяват, докато работят в Африка. Тя прекарва няколко години в Черния континент и в интернати в Швейцария. След завършването на гимназията обикаля Европа и САЩ с музикалната група "Up with People". Така среща първия си съпруг, който е китарист и автор на песни. Ще се омъжи още три пъти, но има само една дъщеря. През 2009-та Клоуз е удостоена с 2378-мата звезда в Алеята на славата в Лос Анджелис.

В хрониките на Холивуд има още един подобен случай. Питър О'Тул, който умира през 2013-та, е актьорът с най-много номинации без победа - осем на брой. Ирландецът е в топ 5 с образите, които създава в „Лорънс Арабски“, „Бекет“, „Лъвът през зимата“, „Довиждане, мистър Чипс“, „Управляващата класа“, „Каскадьорът“, „Моята последна година“ и „Венера“.

Големите пропуски 2022

Въпреки че "Дюн" получи 10 номинации за "Оскар", включително за най-добър филм, режисьорът му Дени Вилньов остана без персонално признание за епичната продукция. Лейди Гага и Джаред Лето не са оценени за образите си в „Домът на Гучи“, макар че Лейдито беше единствената актриса, която бе номинирана за всички предварителни отличия - БАФТА, Наградата на критиците, "Златен глобус" и SAG. Джаред Лето е много силен като Алдо Гучи, но остана извън топа.

Леонардо ди Каприо отново е отхвърлен от Академията – след шест номинации и един „Оскар“ за "Отмъстителят". Но едва ли някой е очаквал големи фанфари за участието му като професор астроном в комедията „Не гледай нагоре“, след като не е отличен за играта си в „Титаник", "По пътя на промените ", "Джанго без окови", "The Departed" и "Хвани ме, ако можеш". Дженифър Хъдсън също ще пие една студена лимонада. След като получи номинация за наградата SAG за образа на Арета Франклин в „Respect“, Хъдсън изглеждаше почти сигурна победителка. Още повече, че тя можеше да се бори и за наградата за оригинална песен с "Here I Am". Но носителката на "Оскар" за "Мечтателки" в крайна сметка не успя да се класира в нито една от двете категории.

Кайтриона Балфе не беше номинирана за „Белфаст“ – автобиографичния разказ на Кенет Брана за детството му в Ирландия по време на най-големите конфликти там. Всички залагаха, че Балфе ще се класира в челната група с ролята на майката. В крайна сметка Джуди Денч беше номинирана за поддържащата роля на бабата за „Белфаст“. Разбира се, някогашната М. от сагата за Джеймс Бонд изпипва съвършено присъствието си в „Белфаст“.