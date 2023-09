Нов стимул за Търти секъндс ту Марс". Носителят на "Оскар" преобърна класациите

Пандемията роди песни и създаде стимул за Група "Търти секъндс ту Марс" . Тя издаде новия си албум - "It's the End of the World But It's a Beautiful Day",, съобщи Асошиейтед прес.

Актьорът Джаред Лето каза, че той ще изненада много хора. Песните са оптимистични, въпреки чувството за обреченост.

"Наистина ми се струва, че той представя къде се намираме като планета, като хора", казва Джаред Лето, който сформира групата с брат си Шанън. "Продължавате да чакате лудостта да свърши. Но има само още един ден. И понякога е лесно да забравите, че животът е пълен с обещания, надежда и красота."

Въпреки дългото си заглавие, шестият студиен албум на групата е изпълнен с по-кратки песни от обикновено. Стилът се отклонява от характерния им извисяващ се звук.

"Това е важен албум за нас. Имаме чувството, че сме съвсем нова група, сякаш сме отново в началото и това е вълнуващо място да бъдеш в шестия си албум," казва Лето. "Ние наистина пробваме нови творчески неща и отиваме на места, на които не сме били досега. И мисля, че много хора ще бъдат изненадани."

Музиката предложи на Лето, носител на "Оскар" и "Златен глобус", нещо, върху което да се съсредоточи, докато стачката на актьорите продължава.

Джаред Лето и брат му започват работа върху албума в началото на пандемията от КОВИД-19. Двамата са в различни градове - Джаред в Невада, а Шанън - в Сиатъл. Първите песни са мрачни - за изолацията, но след това се отърсват от тези чувства и преминават към надежда и оптимизъм.

Джаред Лето е с успехи както в киното, така и в музиката. Два албума на групата достигат до топ 10 на класацията "Билборд 200", пише БТА