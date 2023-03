Нов сингъл, дебютен албум и национално турне за Lek City Case

Вълнуващи новини идват от лагера на Lek City Casе след близо половингодишно затишие. Групата преминава през различни турбулентни етапи от развитието си, но вече е стабилна част от българската алтернативна сцена и една от актуалните и работещи постоянно банди у нас с пет успешни сингъла, достигнали топ позиции на рок класациите у нас, клубни и фестивални участия.

Lek City Casе са готови със своя дебютен албум SEVEN, обявиха турне в България, а днес, навръх 8 март, представят и нова песен и видео. Премиерата на You e в YouTube канала на беше днес в 11:00 и е за Жената като парадокс и за неочакваните обрати.



Това е шестият официален сингъл от предстоящия дебютен албум за Lek City Case и е песен за разрушителните отношения, за насилието и изкривената привързаност в една връзка.

Lek City Case не изневерява на стила си и въпреки това – изненадва със стилистиката на новото си видео. You показва бандата в елегантна нова светлина като я поставя в периферията на екшън сцена, в която един от героите завършва с фатален край. Приглушени светлини, танцьорки, покровителки и … змия, са само част от декорите в You. Видеото е заснето от ­екипа Васко Лалов, Димитър Чобанов и барабаниста Иван Янков, който е и идеолог на концепцията.

Обещаният дебютен албум SEVEN е вече напълно готов, а за да го представи, групата тръгва на концертна обиколка из страната със седем дати, последната от които – запазва в тайна: 17 март - Melon Club, Велико Търново, 18 март – Клубъ, Стара Загора, 7 април – The Stage, Благоевград, 8 април – Thin Red Line, София, 14 април – Target, Бургас и 29 април – Bee Bop Cafè, Пловдив. На всеки лайв, първите 20 посетителя ще получат като подарък и диск с албума, разписан лично от бандата. До официалната премиера на SEVEN на 8 април в София, бандата ще пусне и седми сингъл в неочаквана колаборация. Следете социалните мрежи на Lek City Case за още новини.

Lek City Case са:

Иван Петков - вокалИван Енев – китара

Георги Кискинов - китараАлександър Георгиев - басИван Янков – барабани

Aнгел Иванов - клавишни

@Spotify Lek City Case

@Bandcamp Lek City Case

@Facebook Lek City Case

@Instagram Lek City Case

@Youtube Lek City Case