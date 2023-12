No More Many More представят четвъртия си албум „Един от тях“ с концерти в София и в страната

No More Many More, с десетилетие на българската музикална сцена зад гърба си и планове за велики неща пред тях, правят премиера на своя нов авторски музикален албум на 13 декември в клуб Строежа. „Един от тях“ е четвърти за групата, която отказва да играе по правилата и достига до хората без да използва заобиколни пътища. С честни думи, силни ангажирани текстове и неповторим стил – право в сърцата на публиката, Методи Кръстев, Радослав Гергов, Камен Александров, Владимир Иванов, Мартин Стоянов-Martist и Гриша Георгиев са тук, за да останат и да разбъркат музикалното статукво у нас. До края на годината No More Many More представят „Един от тях“ на национално мини турне, датите, за което можете да откриете в социалните мрежи на бандата.

Новият албум на No More Many More „Един от тях“ съдържа десет песни и във всяка една липсва компромис със стила и разбиранията на авторите. Под повърхността на характерната за Методи и компания музика и константно силните текстове, в него се отличават и повече дръзки звукови експерименти, перфектната комбинация за нови и стари фенове на No More Many More с включването на бруталните бас линии от Гриша Георгиев, синтове и пиано на Мартин Стоянов-Martist, който се e погрижил и за финалните микс и мастеринг на албума.

На 13 декември, освен представяне на новия албум „Един от тях“ и видео премиера на новата песен „Остани човек“, публиката на No More Many More ще види на сцената в клуб Строежа и близкия приятел на бандата – актьорът Валери Йорданов, с който групата има дует и специалните гости на вечерта – новото българско синт поп явление група BROPUNZEL.

Ефектното видео към „Остани човек“ – дело на режисьора Боян Карамфилов, ще бъде достъпно за всички още на следващия ден, 14 декември в 11:00 в YouTube канала на бандата. В него има избрани кадри и от първото му представяне на живо пред фенове преди месеци по време на големия концерт по случай 10 годишнината на групата.

Билети за концерта има тук, пълен списък на датите от турнето може да намерите в социалните мрежи на групата, а събитието в София и всички детайли във Facebook вижте тук.

Facebook: No More Many More

Instagram: No More Many More

YouTube: No More Many More

Press & Management: Projector Plus

