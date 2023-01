No More Many More и GREESH откриват годината с концерт в Пловдив

На 14 януари No More Many More се завръщат в любимия Пловдив с лайв в Rock Bar Download. Момчетата излизат на сцената в 21:00, заедно с GREESH - супер специалeн съпорт за този първи за годината концерт с премиера с група на живо за първи път.

No More Many More свирят разпознаваем алтернативен рок с ефектни хип-хоп елементи и социални текстове. Бандата е популярна и обичана и заради своята силна и активна гражданска позиция и мнения, които смело изразява в песните си от 2013 година. Групата със смелите бунтарски текстове и характерните мъжки двугласия има три албума – „По един или друг начин“, „Не и този път“, „Помогни ми“ и вече работи по четвърти, който ще излезе през тази година.

GREESH е соловият проект на Гриша Георгиев – харизматичният лидер на алтернативния култ Matakka/Портокал, Dokle&Greesh, пауър триото Saint Electrics и басист на No More Many More. Неговият алтернативен рок, миксиран с блестящ фънки груув, му дава безкрайна свобода и възможности за експерименти в мелодиите. GREESH пусна два солови сингъла през 2022 - “Игра” и “Всичко в моите ръце”, а на 14 януари ще ги изпълни за първи път на живо с подкрепата на приятелите и музикантите от пловдивската група Габана - Никола Джоков "Nixon" - ударни, Виктор Стамболов - вокал, китара и Стойко Милев - бас и китариста на Портокал / Матакка Косьо Райдовски и първия барабанист на бандата Петко.

Повече информация на страницата на събитието. Билетите са на цена от 15 лв в мрежата на bilet.bg, а на място в деня на концерта - ще струват 20 лв.

No More Many More са:

Методи Кръстев, вокали и китара

Радослав Гергов, вокали и ударни

Влади Иванов, ударни

Камен Александров, китара

Гриша Георгиев, бас

Мартин Стоянов - Martist, клавири

Facebook: No More Many More

Instagram: No More Many More

YouTube: No More Many More

Spotify: No More Many More

GREESH – Гриша Георгиев

Facebook: GREESH

Instagram: GREESH

YouTube: GREESH