Коледна класация: Ленън №1 по празниците, Маккартни изостана

Коледа е, краят на годината наближава, а редактори от всички медии не спират да заливат читателите си с класации за изминалите 365 дни. Ето още една класация, само че много добра – щатското списание "Ролинг Стоун" подреди десетте най-добри коледни песни, с които да направите празника по-забавен, предава ladyzone.bg.

10. Run-D.M.C. – "Christmas In Hollis"

Кралете на хип-хопа показаха, че могат да бъде и Кралете на Коледа. Песента е издадена през 1987 г. и е включена в компилацията "A Very Special Christmas” като в самото началото парчето не е било интересно на никого, да не говорим да е било някакъв хит – но годините съвсем естествено го превръщат в празнична класика.

9. Пол Маккартни – "Wonderful Christmastime"

Естествено, никой не би потвърдил, че точно това парче представлява най-добрата работа на легендарния бийтълс. Но невероятната популярност на трака само показва, че Маккартни трябваше да направи абсолютно същото, ако го бяха върнали 30 години в миналото. Песента излиза през далечната 1979 г. като Пол изпълнява всеки един от инструменти в записа й. Е, определено може да е доволен – по изчисления на "Форбс” тази песен му носи някъде около половин милион долара на година от авторски права.

8. The Kinks – "Father Christmas"

Песента е реализирана през 1977 г. и в нея се пее за играчки, деца и разбира се – Дядо Коледа. Запалила е доста групи след това да направят свои кавъри – тук откриваме имена като Green Day, Warrant и Bowling for Soup.

7. Елвис Пресли – "Blue Christmas"

Песента е записана за първи път от Doye O'Dell през много, много далечната 1948 г., но именно версията на Краля на рока носи световната й популярност през 1957 г. Това е трака, с който много често и най-прочувственият трубадур на Америка завърша концертите си – Брус Спрингстийн, за него ще стане дума по-късно в класацията.

6. Дейвид Боуи и Бил Кросби – "Peace On Earth/Little Drummer Boy"

Месец преди да умре, Кросби записва този невероятно странен дует с Дейвид Бауи. Песента е промотирана по телевизията в неговото шоу "Bing Crosby's Merrie Old Christmas". Боуи мразел тази песен, но се включил в записа й само заради възможността да работи с Кросби, когото майка му просто обожавала.

5. Брус Спрингстийн – "Santa Claus Is Coming to Town"

Спрингстийн забива песента за първи път на 12 декември 1975 г. заедно с групата си "E Street Band" по време на концерт в Ню Йорк пред невярващите очи на публиката, която си мислела, че това е някаква шега, която всеки миг ще престане – това не само не се случило, но Спрингстийн я записва шест години по-късно в студио и я вкарва през 1985 г. в тавата си "My Hometown", от Б-страната.

4. Mарая Кери – "All I Want For Christmas Is You"

Марая Кери владееше 90-те години на миналия век, превръщайки всяка една от песните си в безспорен поп хит – включително и посветеното на бившия й съпруг Томи Мотола "All I Want For Christmas Is You", която веднага се превърна в химн на коледните празници. През 2010 г. Марая презаписа песента, а след това пусна и версия в дует с Джъстин Бийбър.

3. Queen – "Thank God It's Christmas"

Стигнахме до почетната стълбичка, а там бронзът пада върху гърдите на Queen за "Thank God It's Christmas". Излиза през 1984 г., но сингълът не бива включен в нито един албум на групата и не е получава видеоклип, което е истински срам за подобно добро парче изпод ръцете на Фреди и компания. Едва 15 години по-късно попада в компилацията им "Greatest Hits Vol. 3”.

2. The Pogues – "Fairytale Of New York"

Среброто тук искрено ще бъде оценено от емиграцията – ако живеете в Ирландия или Обединеното кралство, сигурно това е вашата любима коледна песен, но ако пък сте в САЩ, предполагаме, че дори не сте я чували и веднъж. Със сигурност парчето е номер едно за всички на Острова, а пънк бандата го записва през 1987 г.

1. Джон Ленън – "Happy Xmas (War Is Over)"

"Весела Коледа, войната свърши” и първото място в класацията е за Джон Ленън и "Happy Xmas (War Is Over)" – посланието, което певецът от Бийтълс и Йоко Оно пишат в песента и по билборди из Ню Йорк след края на Виетнамската война.