КЕРАНА И КОСМОНАВТИТЕ, COOL DEN и NO MORE MANY MORE за пръв път в Лондон

След няколко успешни общи концерта в страната КЕРАНА И КОСМОНАВТИТЕ, COOL DEN и NO MORE MANY MORE отново се обединяват на една сцена. Този път вълшебното бг комбо ще зарадва феновете в Лондон с концерт в The 100 Club на 16 юни.

Сънародниците ни, които живеят в Лондон, ще имат възможност да се насладят на печелившата симбиоза между три актуални български рок банди, които пеят на родния си език. В меката на рокендрола живеят близо 30 000 българи, които обичат българската музика. След като няколко пъти забавляваха публиката в София, COOL DEN, NO MORE MANY MORE и КЕРАНА И КОСМОНАВТИТЕ, излизат извън пределите на страната, за да се срещнат с феновете си във Великобритания.

Свободни, дръзки и непреклонни, близки по послания и внушения, КЕРАНА И КОСМОНАВТИТЕ, COOL DEN и NO MORE MANY MORE стоят стабилно в тази очаквано адекватна програма. Бандите ясно изразяват социалната си позиция, а текстовете им - привидно отражение на ежедневието, разкриват големи истини за живота.

Най-опитните в това трио, NO MORE MANY MORE свирят алтернативен рок с ефектни хип-хоп елементи и социални текстове, в които не се страхуват да изразят своята силна и активна гражданска позиция и мнение. Типичните за тях мелодии и мъжки двугласия присъстват и в трите им настоящи албума. Групата работи по своя четвърти албум, който предстои да излезе през 2023.

Непокорни бунтари и креативни новатори, COOL DEN са най-младата група в триото. За кратката си история, те вече имат два успешни албума зад гърба си. „Може да звучи смешно, но музиката винаги трябва да е органична и естествена. За мен винаги е било естествено някоя социална тема да задвижи творческата ми енергия.“ споделя Никола Симеонов – фронтмен и китарист на бандата, която свири „песни за хората“.

Носещи като емблема блясъка и енергията на фронт дамата си, КЕРАНА И КОСМОНАВТИТЕ бързо се превръщат в една от най-популярните и обичани актуални български рок групи с текстове на български език, които не спират да прави нови песни. „Бутиковото гурме“, както Керана нарича музиката си, достига до все по широка публика и завладява категорично българската рок сцена. С чисто нова песен и видео – Кръг и напълно разпродаден концерт в София, КЕРАНА И КОСМОНАВТИТЕ се отравят към Острова.

Настроени на една и съща честота и със силен емоционален заряд, КЕРАНА И КОСМОНАВТИТЕ, COOL DEN и NO MORE MANY MORE стъпват на сцената на легендарния The 100 Club на 16 юни 2023 в 19:00.

Събитието във фейсбук е тук: https://fb.me/e/fois89RcM

Билетите са в продажба: http://bit.ly/402NXUC и http://bit.ly/43pkoQ8