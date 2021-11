Императорска внучка провокира вип колекционери

Кирил Домусчиев, Габриела фон Хабсбург, Андриа Брулет-Родригез, Стефан Стоянов, Кремена Домусчиева и Раул Родригез

Изкуствоведи и колекционери от бизнес елита не спират да коментират изключителните скулптури на Габриела фон Хабсбург, подредени в столичните салони на Есте. Дамата, която от години се слави като световен артист, отново гастролира в България по покана на международния арт дилър Стефан Стоянов, с когото работят отдавна. Самостоятелната й изложба с логото „You Can Say that Again“ /“Можеш да го кажеш пак“/, подкрепена от Кремена и Кирил Домусчиеви, е топ събитието в графика и на Art Agency, и на познавачите – тя променя ракурса към представянето на изкуството в корпоративна и градска среда, придизвиква собствениците на сбирки да се изявят като космополити в избора си. „Провокацията е несъмнена“, споделя Стефан Стоянов, който за пореден път е куратор на Габриела фон Хабсбург.

Експозицията показва творби, създадени преди 20 години, и работи, завършени преди 20 дни – неслучайно те разкриват своеобразната градация в посланията на Габриела и одухотворяват пространството, тъй като са наситени с емоции и красота.

„Пандемията изостри глада на хората към изкуството – те го усещат по различен начин, наслаждават му се в нови измерения. Сега е моментът всички артисти да разкрият себе си в пълния си блясък“, категорична е художничката. Тя не само допуска зрителите до своята лична метаморфоза във времето, но и позволява те да се докоснат до произведенията й, за да ги усетят по-пълноценно и благодарение на тях да разширят кръгозора си. Особено впечатляваща е визуалната хармония в пластиките, подчертаваща стремежа към перфекционизъм и естетска изтънченост. „Опитвала съм и с други материали, но винаги се връщам към стоманата, която няма граници. Най-добре се изразявам чрез стоманата.“, признава Габриела, която композира и литографии, използвайки оригинална занаятчийска техника. От 90-те насам тя всяка година радва ценителите и в Европа, и в САЩ. "Когато гледаме скулптура, виждаме неща, които за другите може и да останат незабележими. Човешкото око винаги завършва формите в съзнанието. Важното е да прекарваш повече време с изкуството“, твърди Габриела.

Модерните абстрактни геометрични фигури на художничката са от „мъжката“ стомана, но съвсем по женски разказват нежни истории, които винаги могат да бъдат продължени – всъщност това е кодът и към личността на авторката им. Габриела фон Хабсбург, за която „Стандарт“ писа още през лятото, когато тя гостува в проект на Стефан Стоянов в Регионалната библиотека в Бургас, е внучка на Карл I Франц Йозеф – последния император на Австрия, и дъщеря на ерцхерцога на Австрия Ото фон Хабсбург. Изисканата дама със синя кръв притежава наследствената титла „ерцхерцогиня на Австрия”, но не крие, че предпочита да бъде запомнена като творец, а не като като представител на последната династия, управлявала Австро-Унгария.

Габриела е родена в Люксембург, а в семейството има още шестима братя и сестри, които са възпитавани да спазват определени правила, наложени от ДНК-то им. Тя е съвсем малка, когато фамилията е прогонена от Австрия, а имуществото й е конфискувано. Детството на Габриела обаче е безоблачно, въпреки че не може да посещава Австрия. Когато минават покрай границите, родителите й припомнят: „Никога не забравяй, че това е твоето щастливо място“. Като тийнейджър дори не успява да осъзнае максимално заръката им, тъй като съучениците й заминават на ски в Австрия, а нейният паспорт не е валиден за там. Израства в Мюнхен, където първо учи психология, а после завършва и тамошната Академия. А докато преподава в Грузия, толкова силно се пристрастява към страната, че става неин посланик в Германия от 2010 до 2013 г. Не крие, че политиката все още понякога я изкушава, но най-сигурно се чувства в изкуството – то винаги изненадва с нещо ново. Затова още в началото на кариерата си започва да води битки – да приемат изкуството й, а не името. „Защото то има както добра, така и лоша страна – всички го помнят много лесно, но обикновено го свързват с историческото минало, а не с личността. Смисълът е в това да се доказва, че изкуството винаги е на първо място. Никой не би купил картина или скулптура, само защото авторът е известен.“, убедена е Габриела фон Хабсбург. „Тя е от малкото стойностни артисти, които не се подават на глезотията, понякога така характерна дори за първата класа в гилдията“, не крие Стефан Стоянов, който работи с някои от най-тиражираните автори в Европа, САЩ и Близкия Изток.

Сред първите зрители в Есте бяха Симеон и Маргарита Сакскобургготски, Андриа Брулет-Родригез – заместник-посланик на САЩ в София и съпругът й Раул Родригез, Кирил и Кремена Домусчиеви, Николай и Румяна Вълканови, Екатерина Тупарева, Николай Неделчев, Боряна Манолова - шеф на „Сименс“ в България, главният изпълнителен директор на Нова телевизия Николай Андреев и жена му.