Големите, които си отидоха през 2021

Краят на годината е момент, в който да обърнем поглед назад, за да си спомним за големите личности, които 2021 г. ни отне. Сред тях най-силно отекна загубата на принц Филип - съпругът на британската кралица Елизабет Втора почина на 99-годишна възраст на 9 април, припомня ladyzone.bg. Разделихме се и с множество големи имена в шоубизнеса и изкуството - влиянието на техния живот и творчество няма да бъде забравено дълго.

Таня Робъртс, 15 октомври 1955 – 4 януари 2021

На 65 години почина Таня Робъртс - единствената актриса, която е била и момиче на Бонд, и ангел на Чарли. Таня Робъртс е най-известна с ролята си във филма за Джеймс Бонд "Изглед към долината на смъртта". В него си партнира с Роджър Мур, за когото това е последно превъплъщение като британския шпионин.

Фил Спектър, 26 декември 1939 – 17 януари 2021

Музикалният продуцент Фил Спектър почина на 81-годишна възраст в затвора. Човекът, който е продуцирал някои от най-големите хитове на "Бийтълс" е същевременно едно от най-големите, но и най-опозорени имена в музикалната индустрия. По официална информация Фил Спектър е починал от естествена смърт, но "Лос Анджелис Таймс" съобщи, че близък на семейството е посочил като причина COVID-19.

Лари Кинг, 19 ноември 1933 – 23 януари 2021

Световноизвестният журналист Лари Кинг починал на 87 години в Лос Анджелис. Телевизионен водещ беше бил хоспитализиран с COVID-19 в края на миналата година, като прекара там повече от седмица. Лари Кинг беше една от най-известните американски медийни личности, интервюирал политици, знаменитости и други публични фигури. По време на кариерата си е направил над 30 000 интервюта.

Кристофър Плъмър, 13 декември 1929 – 5 февруари 2021

Актьорът Кристофър Плъмър почина на 91-годишна възраст. Паметна е ролята му на капитан Фон Трап във филма "Звукът на музиката" през 1965 г., в който партнира на Джули Андрюс. Роденият в Канада актьор почина в дома си в американския щат Кънектикът, като в последните му мигове до него е била съпругата му Илейн Тейлър.

Лари Флинт, 1 ноември 1942 – 10 февруари 2021

Лари Флинт, една от най-скандалните и противоречиви личности на американския шоубизнес, почина на 78-годишна възраст в Лос Анджелис, като предполагаемата причина за смъртта му е сърдечна недостатъчност. Флинт стартира списанието "Хъслър" със скандал - през 1975 г. публикува голи снимки на бившата първа дама на САЩ Жаклин Кенеди Онасис. На върха на популярността си списанието продаваше над 3 млн. броя месечно.

DMX, 18 декември 1970 - 9 април 2021

Рапърът DMX почина на 50-годишна възраст. Той бе приет в болница по спешност на 3 април и изкара почти седмица във вегетативно състояние. Звездата на DMX изгря в края на 90-те години на миналия век с песента "Party Up (Up In Here)".

Чарли Уотс, 2 юни 1941 – 24 август 2021

Барабанистът на "Ролинг Стоунс" Чарли Уотс починал на 80-годишна възраст. Чарли Уотс се присъединява към рок групата на Мик Джагър като барабанист през 1963. През 2006 г. Уотс е избран за член на Залата на славата на съвременните барабанисти. Освен с "Ролинг Стоунс" музикантът се изявява и със своята джаз група "Чарли Уотс Квинтет".

Сара Хардинг, 17 ноември 1981 - 5 септември 2021

Певицата Сара Хардинг почина на 39 години от рак на гърдата. Трагичната новина бе съобщена от майката на Сара в Инстаграм. Сара Хардинг сподели за тежката диагноза през август 2020 г. За борбата с болестта тя разказа и в своята мемоарна книга Hear Me Out, която излезе от печат през март тази година.

Жан-Пол Белмондо, 9 април 1933 - 6 септември 2021

На 88-годишна възраст почина френският актьор Жан-Пол Белмондо. Една от най-известните му роли е във филма "Професионалистът". Името му се свързва с френската нова вълна в киното от 60-те години на 20 век. Играе във филми на Ален Рене, Франсоа Трюфо и Жан-Люк Годар.

Майкъл К. Уилямс, 22 ноември 1966 - 6 септември 2021

Актьорът Майкъл К. Уилямс, известен с ролите си в сериалите "Наркомрежа" и "Престъпна империя", беше открит мъртъв в дома си. "New York Post" съобщи, че в дома на актьора са открити наркотици и най-вероятната версия за смъртта му е свръхдоза. През февруари миналата година Майкъл К. Уилямс пусна много емоционален пост, в който написа, че мисли за собствената си смърт.

Уили Гарсън, 20 февруари 1964 – 21 септември 2021

Актьорът, който е известен най-вече с ролята на близкия приятел на Кари Брадшоу - Станфорд Блач, от "Сексът и градът", почина на 57-годишна възраст. Според "Пийпъл" актьорът е починал след "кратко боледуване", но официалната причина за смъртта му не е публично потвърдена. Преди кончината си Уили се завърна в емблематичната роля на Станфорд за предстоящите нови епизоди на "Сексът и градът".

Джеймс Майкъл Тайлър, 28 май 1962 - 24 октомври 2021

Актьорът Джеймс Майкъл Тайлър почина на 59-годишна възраст. Неговата най-популярна роля беше на Гюнтер от хитовия сериал "Приятели". Актьорът беше диагностиран с рак на простата още през 2018 г.

Върджил Абло, 30 септември 1980 – 28 ноември 2021

Творческият директор на марката "Луи Вюитон" Върджил Абло почина от рак само два месеца след 41-ия си рожден ден. Той ще остане в историята като първия тъмнокож, заемал поста в модната къща. Абло беше назначен там през 2018 г.

Жан-Марк Вале, 9 март 1963 - 26 декември 2021

Канадският сценарист и режисьор е починал на 58-годишна възраст. Причината за смъртта му не е ясна.