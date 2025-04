Френска тромпетистка се завръща в България с мега концерт

На 27 февруари зала „България“ ще стане сцена на изключително музикално изживяване благодарение на френската тромпетистка Лусиен Реноден Вари, завладяла вече сърцата на българската публика, диригента Даниел Гайс и националния оркестър.



Софийската филхармония ви кани на пътешествие през музикални шедьоври, обединяващи романтичната дълбочина на Чайковски, страстния заряд на Арутюнян, енергията на Бърнстейн и джазовата магия на Гершуин. Кулминацията на вечерта ще бъде „Един американец в Париж“ – емблематично произведение, което пленява както почитателите на класиката, така и феновете на джаза.

Програмата:

Пьотър Илич Чайковски – Увертюра-фантазия „Ромео и Жулиета“

Александър Арутюнян – Концерт за тромпет и оркестър

Ленард Бърнстейн – Сюита за тромпет и оркестър в аранжимент на Бил Елиът

Джордж Гершуин – „I Loves You, Porgy“, аранж. за тромпет и оркестър на Бил Елиът

Джордж Гершуин – „Един американец в Париж“



Пригответе се за вечер, изпълнена с вдъхновение, страст и виртуозност!



Френската тромпетистка Лусиен Реноден Вари е провъзгласена за „тромпетова сензация“ от класическото радио KDFC. Победител в категорията „Révélation“ на Victoires de la Musique Classique 2016, тя е една от трийсетте отличени в класацията 30 Under 30 на Classic FM от Джулиан Лойд Уебър през 2021. Изключителното ѝ майсторство в интерпретиране както на класически, така и на джазов репертоар, прави присъствието ѝ на съвременната концертна сцена уникално.



През февруари 2021 Реноден Вари, заедно с Филхармоничния оркестър на Монте Карло и диригента Саша Гьотцел, записва за Warner Classics компактдиска „Piazzolla Stories“, който ѝ носи наградата „Opus Klassik“ в категорията за млад артист през месец август. Това е третият албум като изпълнител на Warner, след „The Voice of the Trumpet“ (2017), реализиран в сътрудничество с Националния оркестър на Лил и Роландо Вийязон и „Mademoiselle in New York“ (2019), записан с Бил Елиът и BBC Concert Orchestra – албум, с който Реноден Вари направи и своя дебют на BBC Proms по-рано същата година, и който получи 4 звезди в BBC Music Magazine.



Роденият в Есен Даниел Гайс се дипломира в Университета на Индиана в Блумингтън при едни от най-изявените музиканти на съвременността: дирижиране при Дейвид Ефрон, виолончело при Янош Старкър и камерна музика при Менахем Преслер. Продължава обучението си във Висшето училище за музика в Кьолн при Микаел Луиг, квартет „Албан Берг“ и Мария Клигел.



След първите си диригентски ангажименти в Съединените щати Гайс продължава на сцените на Театро Колон в Буенос Айрес, Театро Реал в Мадрид, на сцените в Будапеща, Линц, Любляна, Санкт Петербург, Монтепулчано, фестивала в Мекленбург, Грац. Той дирижира Цюрихския камерен оркестър, оркестъра на Гюрцених в Кьолн, Филхармонията на Южна Вестфалия, Оркестъра на BR Radio и Берлинската филхармония.



Гайс е работил със солисти като сър Брин Терфел, Даниел Хоуп, Камила Нюланд, Хуан Диего Флорес, Албрехт Майер и Клаус-Флориан Фогт.



Със сътрудничеството на Катарина Вагнер, режисьор и артистичен директор на Вагнеровия фестивал в Байройт, Гайс поставя успешно детска версия на операта „Летящият холандец“ специално за Пролетния фестивал в Токио. В резултат получава нови покани за „Тристан и Изолда“ и „Парсифал“.



Гайс е артистичен директор на Белградския камерен оркестър и диригент на фестивала BrixenClassics (от 2020). За предстоящия сезон 2023/2024 е назначен за музикален ръководител на Philharmonie Neubrandenburg и Theater Neubrandenburg/ Neustrelitz.

