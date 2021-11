Фото-изложбата „Пътешествие из България“ гостува в Bulgaria Mall

25 фотографии ще пренесат посетителите до уникални кътчета из България

От 7 до 20 ноември посетителите на Bulgaria Mall ще могат да се насладят на фото-изложбата „Пътешествие из България“. В продължение на две седмици 25 красиви фотографии на популярни и не толкова познати дестинации ще бъдат изложени на нива партер и +2.

Изложбата „Пътешествие из България“, организирана съвместно с ASTOM, първата инициатива, която събира на едно място травъл блогърите и собствениците на онлайн медии за пътуване в България, има за цел да представи на публиката разнообразните възможности за пътешествия, които България предлага.

Фотографиите ще разходят посетителите до интересни туристически обекти и ще ги вдъхновят за нови приключения из красиви локации в страната. Снимките, запечатали магията на българската природа и култура, ще представят известни дестинации по нов начин и същевременно ще разкрият пред пътешествениците идеи за непознати и закътани местенца.

Изложбата е вдъхновена от пътешествията и историите на българи от всички краища на страната, както и на чужденци, които са избрали България за свой дом. Всички те описват България като привлекателна туристическа дестинация и я представят като място с прекрасни възможности за вълнуващи пътувания.

Елена Иванова от „Друми в думи“, Мария Стоянова от „Travelling Buzz“, Росица Кериган от „Trips with Rosie“, Дарио Диониси от „Exploring beyond Sofiа“, Панайот Толев от „Trips Journal“, Любомира Великова от „Bulgarian On The Go“ и Виктория Драгиева от „Моето пътуващо аз“ са малка част от талантливите творци, през очите, на които ще видим вдъхнодяващото културното и природното богатство на България.

Bulgaria Mall приветства своите посетители да се потопят в магията на българската красота и да се докоснат до невероятното изкуство, събрало в себе си жаждата за нови пътешествия и любопитство към непознатото.

От Bulgaria Mall напомнят, че в търговския център се спазват всички актуални противоепидемични мерки и на територията му се допускат само посетители с предпазна маска и зелен сертификат, както и при представяне на валидни документи с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в търговския център изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест, до 48 часа преди влизане.