Five Finger Death Punch с мощен концерт в София

Five Finger Death Punch се завърнаха на родна земя след двугодишна пауза. Хеви метъл машините забиха на Арена София, Столичен Колодрум по покана на Fest Team като част от лятното си европейско турне 2024.

Американците зарадваха българските фенове с хедлайн шоу с чудовищен сетлист от 16 песни. Айвън Мууди и компания не пропуснаха нито един от големи си хитове пред препълнената с хиляди почитатели Арена София. Lift Me Up, Jekyll and Hyde, Burn MF, Wrong Side of Heaven, Under and Over It са само част от парчетата, на които публиката се наслади.

По време на шоуто Мууди зарадва фенка и сина й, като ги качи на сцената, за да може всички да поздравят дамата за рождения й ден. Фронтменът не пропусна и да връчи няколко подаръка на щастливците.

Five Finger Death Punch изпълниха още своята версия на класиката The House of the Rising Sun, Чарли Енгън заби брутално соло на барабаните, а Айвън трогна всички с акапелното си изпълнение на Gone Away / Remember Everything.

Струва си да се отбележи и чудесното представяне на британците от Malevolence. Момчетата направиха блестящо първо впечатление на родната публика и изненадващо обявиха, че ще се завърнат у нас още през декември. За 50 минути музикантите успяха подобаващо да подгреят феновете за предстоящата сеч на хедлайнерите.

