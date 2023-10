Ed Sheeran идва в България

Датата в София е част от обиколката на артиста в Азия и Европа през 2024

Продажбата на билети и цялата информация е налична на www.edsheeran.com

Специален гост на турнето – Calum Scott

Ed Sheeran представя турнето „+ - = ÷ x“ Mathematics в Азия и Европа през 2024 г. Концертът на Ed Sheeran в България ще бъде на стадион „Васил Левски“ в София на 31 август /събота/ 2024. Билетите влизат в официална продажба в 10:00 ч. на 26 октомври /четвъртък/ на www.ticketstation.bg – единствения оторизиран сайт за продажба на билети за концерта на Ed Sheeran за България. За улеснение на покупката и за да се избегнат опашки и спекулативни сделки, Fest Team препоръчва всички фенове да въведат данните си предварително на edsheeran.ticketstation.bg. Страницата ще бъде активна от днес, 20 октомври в 12:00 до 25 октомври в 23:59.

Предстоящите тур дати на Ed Sheeran в Азия ще бъдат първите му от 2019 г. насам, а европейските концерти са продължение на миналогодишната му визита на континента. Новините идват непосредствено след супер успешното му турне в САЩ, където Ед постави множество рекорди по посещаемост, включително – на стадион SoFi в Лос Анджелис и стадион MetLife в Ню Джърси, като на последния – артистът направи рекорд по най-голяма посещаемост на концерт в САЩ за един ден в историята!

Само през тази година Шийрън издаде два албума - "-ʼ (Substract) и Autumn Variations, като и двата достигнаха до №1 в целия свят. И двата албума, дело на работата на Шийрън с Аарон Деснър от The National, получиха изключително позитивни отзиви от критиката и публиката.

Пълните дати за турнето„+ - = ÷ x“ Mathematics 2024:

събота 27 януари Osaka, Japan Kyocera Dome

сряда 31 януари Tokyo, Japan Tokyo Dome

събота 3 февруари Kaohsiung Kaohsiung National Stadium

събота 10 февруари Bangkok, Thailand Rajamangala Stadium

петък 16 февруари Singapore National Stadium

събота 24 февруари Kuala Lumpur, Malaysia Bukit Jalil National Stadium

събота 2 март Jakarta, Indonesia Gelora Bung Karno Stadium

събота 9 март Manila, Philippines SMDC Festival Grounds

събота 16 март Mumbai, India Mahalaxmi Race Course

петък 12 юли Gdańsk, Poland Polsat Plus Arena

събота 20 юли Budapest, Hungary Puskás Aréna

събота 27юли Hradec Králové, Czech Republic Park 360

събота 3 август Kaunas, Lithuania Darius and Girėnas Stadium

събота 10 август Zagreb, Croatia Hipodrom

събота 17 август Belgrade, Serbia Ušće Park

събота 24 август Bucharest, Romania The National Arena

събота 31 август Sofia, Bulgaria Vasil Levski Stadium

TBA Bahrain Venue TBA

TBA Dubai Venue TBA

TBA Cyprus Venue TBA

TBA Malta Venue TBA*

TBA Tenerife Venue TBA*

Всички необходими детайли за продажбата на билети са на www.edsheeran.com. Билетите за концерта в София влизат в продажба на 26 октомври 2023 /четвъртък/ в 10:00 на единствения официален продавач за България – www.ticketstation.bg. Мястото, на което най-нетърпеливите фенове могат да попълнят детайлите си още днес в 12:00 е: edsheeran.ticketstation.bg. Събитието във фейсбук е тук.

====

За AEG presents:

Съчетавайки силата на събитията на живо с фокус върху развитието на истински артисти, AEG Presents е световен лидер в музикалната и развлекателната индустрия. Работейки на пет континента, компанията има изключителен ангажимент към артистичността, творчеството и общността. Нейните фестивали и многодневни музикални събития, сред които са емблематичният Coachella Valley Music & Arts Festival и легендарният New Orleans Jazz & Heritage Festival, както и British Summer Time at Hyde Park, Stagecoach, Hangout Festival, Electric Forest, Rock En Seine и All Points East, продължават да вдигат нивото на музикалното преживяване на живо. AEG Presents промотира глобални турнета на изпълнители като Джъстин Бийбър, Blackpink, Кени Чесни, Селин Дион, Елтън Джон, Карол Джи, Пол Маккартни, Кейти Пери, The Rolling Stones, Ед Шийрън, Тейлър Суифт и Tyler, The Creator, в допълнение - чрез своята мрежа от клубове, театри, арени, стадиони и реномирани партньорски марки като The Bowery Presents, Concerts West, Frontier Touring, Goldenvoice, Marshall Arts, Messina Touring Group, PromoWest Productions и Zero Mile Presents - създава и развива несравнима инфраструктура за развитие на артистите и достигане до публиката. Повече информация можете да намерите на www.aegpresents.com.

За Fest Team:

Fest Team е компанията, която организира едни от най-големите музикални събития и фестивали в България, които събират над 100 000 души годишно. В богатото ѝ портфолио влизат десетки концерти и фестивали – ARTE Feastival, Hills of Rock, Spice Music Festival, Fanta Dance Festival, Pantera, Eros Ramazzotti, Arctic Monkeys, Iron Maiden, Amon Amarth, Kreator, Dubioza Kolektiv, Tom Jones, Omara Portuondo, Fun Lovin' Criminals, IMANY, Jason Derulo, Papa Roach, Five Fingers Death Punch, Sting, Zucherro, Lenny Kravitz, Roger Waters, Franz Ferdinand, Nothing But Thieves, Architects, Луис Томлинсън. Fest Team е лидер на българския пазар с многогодишен опит със събития на живо и в създаването на цифрово и социално съдържание, като изгражда и предлага 360°- градусови решения за своите, а и за партньорски, събития. Повече информация можете да намерите на www.festteam.bg.





Вижте всички актуални новини от Standartnews.com