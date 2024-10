Cocoon на 25 и вълшебен рожден ден на 7 декември в София

В света на музиката има събития, които променят всичко. Като това, в което малкият Волфганг Амадеус изгубил нотописа на музиката, написана от баща му за поредното парти в замъка на архиепископ Колоредо в Залцбург. С парите дадени му за сладки той купил нотни листове и набързо изкомпозирал нова мелодия за оркестъра. Следващата седмица архиепископът, който бил голям покровител на изкуствата се видял с баща му и му казал – музиката ти беше невероятна, но защо си накарал сина си да ти препише партитурите? Или когато през 1970 година Робърт Муг решава да пусне на пазара евтина версия на синтезатор наречена Минимуг. Както и когато на 25 юли 1989 Моте Щраус и неколцина приятели решили да обиколят централната улица на Западен Берлин Кудам, като слушали техно от колоните в багажника на колата му. Така се родил Love parade, който превърна града в столица на електронната музика и през 1999 година събра повече от милион и половина рейвъри от целия свят.

През същата тази година Sven Väth организира първото истинско техно парти на остров Ибиса наречено Cocoon в понеделник вечер в клуб Амнезия. Още първият му сезон взривява дългогодишната британска хегемония и налага нови имена в клубната култура – имена като Richie Hawtin, Adam Beyer, Ricardo Villalobos, Luciano, Marco Carola и още, и още. Еклектичният музикален подбор, който не признава стилови граници и толкова добре представен от тях и най-вече от самия Sven Väth омагьосва публиката и издига клубното преживяване на ново ниво. Ниво, в което музика, танцьори и декор изграждат фантастичен свят, в който можеш да се изгубиш но и да откриеш отново себе си с препълнени от емоции сетива.

Сега Cocoon празнува 25 години и отдавна вече е империя. След години на супер-твърдо техно, балансът между мелодия, перкусии, барабани, вокали и soul е постигнат или както каза Luciano – „изведнъж музиката отново стана топла. И момичетата много харесаха това.“ Особено в Ибиса, където всеки нов сезон на Cocoon е планиран още през зимата с артисти от най-висока класа от целия ъндърграунд спектър, водени и избрани лично от Sven Väth . Това не е събитие за хора със слаби сърца: Cocoon в Амнезия стартира в полунощ и около 7:30 сутринта, когато партито все още е в разгара си, зад кулисите се правят планове за афтърпарти на тайно място. Всичко, което е необходимо е една изключително важна гривна, някой (трезвен) с кола за четирима и достатъчно издръжливост за още дванадесет часа танци на вълшебна музика. И парчета като като Audion – Mouth to mouth, Guy Gerber & Shlomi Aber – Sea of sand и Cobblestone Jazz – India in me

Терасата на клуба е може би ключовата част от успеха на Cocoon. Това открито пространство сякаш е създадено по поръчка за странните и магични техно парчета, както и за бляскави дийп хаус бисери като Romanthony – Let me show you love. Негови господари са Sven и Ricardo, а звезди като John Digweed, Dubfire, Josh Wink и Mr C са на дансинга в тези паметни нощи. Първите участия на белия остров на Cassy, Maya Jane Coles и Ida Engberg са именно на Cocoon – партито, което не признаваше граници между музикалните стилове. Партито, което дръзна да покани Underworld, Kraftwerk и Anthony Rother. Партито, което обиколи света – от собствена сцена на легендарния фестивал Tomorrowland в Белгия, през Нидерландия в рамките на Amsterdam Dance Event, до Великобритания, Колумбия и Австралия. И разбира се, три пъти България – в зала Христо Ботев, зала Фестивална (Asics арена) и Интер Експо Център по покана на Метрополис.

Днес сме адски щастливи, защото Cocoon отново ще бъде тук на 7ми декември и защото отново ще станем част от приказката. Този път особено специална и с любими приятели като гости. Защото този празник е и за всички нас, които израснахме и се научихме да обичаме и да търсим най-добрата и интересна електронна музика именно със Sven Väth и Cocoon.

