Есенна вкуснотия: крем супа от тиква

Есента идва с най-топлите цветове, за да ни зареди за идващата зима. Освен очите, на красивите оранжеви тикви се радват и другите сетива. Тиквата е не само полезна, но и вкусна както и да се приготви. Ето и една идея - за вкусна есенна супа.

Съставките за това есенно съвършенство са следните:

добре узряла тиква, нарязана на едри кубчета - около килограм;

няколко скилидки чесън;

лук (нарязан на едро);

червена чушка;

морков;

по една ч. л. червен пипер, лют пипер (ако обичате), сол;

кубче масло;

заквасена сметана. Ако искате супата да е по-питателна, може да сложите и картоф.

Приготвянето на тази вкусна есенна супичка става по следния начин:

В тенджера с вода слагате всички продукти (без маслото и заквасената сметана) и варите, докато омекнат. Когато прецените, че са готови, отстранявате съда от огъня, добавяте маслото и пасирате. Това е!

Сервирайте с декорация от заквасена сметана.