ДА! На българската храна

Есенна вкуснотия: крем супа от тиква

Не само вкусна, но и много полезна

Есенна вкуснотия: крем супа от тиква
17 окт 26 | 23:10
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Мая Петрова

Есента идва с най-топлите цветове, за да ни зареди за идващата зима. Освен очите, на красивите оранжеви тикви се радват и другите сетива. Тиквата е не само полезна, но и вкусна както и да се приготви. Ето и една идея - за вкусна есенна супа.

Съставките за това есенно съвършенство са следните:

  • добре узряла тиква, нарязана на едри кубчета - около килограм;

  • няколко скилидки чесън;

  • лук (нарязан на едро);

  • червена чушка;

  • морков;

  • по една ч. л. червен пипер, лют пипер (ако обичате), сол;

  • кубче масло;

  • заквасена сметана.

    Ако искате супата да е по-питателна, може да сложите и картоф.

Приготвянето на тази вкусна есенна супичка става по следния начин:

В тенджера с вода слагате всички продукти (без маслото и заквасената сметана) и варите, докато омекнат. Когато прецените, че са готови, отстранявате съда от огъня, добавяте маслото и пасирате. Това е!

Сервирайте с декорация от заквасена сметана.

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Автор Мая Петрова
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