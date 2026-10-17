Есенна вкуснотия: крем супа от тиква

Есента идва с най-топлите цветове, за да ни зареди за идващата зима. Освен очите, на красивите оранжеви тикви се радват и другите сетива. Тиквата е не само полезна, но и вкусна както и да се приготви. Ето и една идея - за вкусна есенна супа.
Съставките за това есенно съвършенство са следните:
добре узряла тиква, нарязана на едри кубчета - около килограм;
няколко скилидки чесън;
лук (нарязан на едро);
червена чушка;
морков;
по една ч. л. червен пипер, лют пипер (ако обичате), сол;
кубче масло;
заквасена сметана.
Ако искате супата да е по-питателна, може да сложите и картоф.
Приготвянето на тази вкусна есенна супичка става по следния начин:
В тенджера с вода слагате всички продукти (без маслото и заквасената сметана) и варите, докато омекнат. Когато прецените, че са готови, отстранявате съда от огъня, добавяте маслото и пасирате. Това е!
Сервирайте с декорация от заквасена сметана.