Важен пробив за България по сделката с украинското зърно

Пет държави - България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия - постигнаха споразумение за разрешаване на транзита на украински хранителни продукти, съобщи Европейската комисия. Преди това петте бяха наложили временни забрани върху вноса на хранителните продукти от Украйна.

„Европейската комисия постигна принципно споразумение с България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия относно украинските селскостопански и хранителни продукти", съобщи в Туитър заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис.

Сделката ще доведе до отмяна на „едностранните мерки на Полша, Словакия, Унгария и България“.

„Предприехме действия, за да отговорим на опасенията както на земеделските стопани в съседните държави от ЕС, така и на Украйна.“

Домбровски добави, че всички точки от споразумението са договорени и с Украйна.

Той заяви, че споразумението включва "защитни мерки" за четири продукта - пшеница, царевица, рапица и слънчоглед. Той не предостави повече подробности за мерките.

Сделката включва и пакет от мерки за подпомагане на местните земеделски стопани на стойност 100 млн. евро, каза Домбровскис.

Нахлуването на Русия силно ограничи традиционния канал за износ на украинско зърно през Черно море, което наложи износ по суша през съседните на Украйна държави.

Държавите членки се споразумяха да разрешат вноса на определени продукти от Украйна без количествени ограничения и без митнически и официални проверки.

Но земеделските стопани в съседните на Украйна Унгария, Полша и Словакия протестираха след спада на цените, което доведе до редица ограничения и забрани за износ на храни от Украйна в отговор, уточнява БГНЕС.

Веднага след обявяването на полската забрана украинските производители на слънчогледово олио спряха да купуват семена поради липса на гаранция, че ще могат да изнасят продукцията си за ЕС.

