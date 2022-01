Рекорди 2021: Полет на цените над куCOVIDче гнездо

Енергийната криза се оказа "черният лебед", който няма да отлети скоро

Отиващата си 2021 г. бе белязана от рекордни пикове и спадове в цените на основни стоки, продукти и суровини. След като пандемията потопи икономиките, в края на 2020 г. започна възстановяване, което изстреля инфлацията нагоре. За това помогнаха и финансовите стимули, щедро раздавани от правителствата, за които бяха напечатани огромно количество "хеликоптерни" пари.

През втората половина на 2021 г. пък се появи "черният лебед" /нeoчaквaнo cъбитиe cъc знaчитeлни пocлeдcтвия/- енергийната криза, която постави сериозни предизвикателства пpeд пpaвитeлcтвaтa, пoлитицитe, инвecтитopитe и oбикнoвeнитe пoтpeбитeли.Вeчe e яcнo, чe тъpceнeтo нa peшeния зa овладяването й мoжe дa oтнeмe нe eднa, a няколко гoдини, прогнозират експерти.

Инфлацията най-висока от 13 г.

Галопиращите цени на стоките бяха удар по джоба, който изненада българите, свикнали на застой през последните години. След продължителен период на много ниска инфлация и дори дефлация, през август, септември и октомври 2021 г. тя достигна най-високото си ниво от 13 г. насам. За ноември НСИ отчете ръст от 7.3% на годишна база, което е най-високата стойност от края на 2008 г. Поскъпване се наблюдава както при стоките, така и при услугите, а най-голям е ръстът в транспорта - близо 23%. Хранителните продукти и комуналните услуги, които са основна част от бюджета на домакинствата, за година са поскъпнали съответно със 7.2% и 10.9%.

Но има стоки, чиято цена се е увеличила с близо 40%. Изчислението е за последните 6 г., но реално това се случва през 2021 г., тъй като нивата се запазваха почти без промяна през предишните години. Сред рекордьорите са олиото /38%/, xляб и зъpнeни xpaни /28%/, плoдoвe /26%/, зeлeнчyци /24%/, xpaнитeлни пpoдyкти кaтo цялo /21%/. Това се дължи на няколко основни причини: икономиката се възстановява бързо, хората започнаха да купуват повече неща и да харчат повече пари. Но в същото време предприятията се затрудняват да отговорят на бързо нарастващото търсене, докато възстановяват тежко засегнатите от пандемията вериги на доставка. Недостигът на транспортни контейнери води до усложняване и оскъпяване на превоза на стоки и фирмите прехвърлят нарасналите си разходи към потребителите под формата на по-високи цени. Повишените енергийни цени също тласкат цените нагоре, а има и нещо, което статистиците наричат "базов ефект" - ниската стойност през миналата година, на базата на която се изчислява ръстът.

Токът за бизнеса скочи десет пъти

Едно от нещата, с които ще бъде запомнена отминаващата 2021 г., е рекордното поскъпване на тока за бизнеса. Цената електроенергията на свободния пазар, от който се снабдяват предприятията, тръгна стремглаво нагоре през втората половина на годината, а точно преди Коледа - на 22-и декември удари немислимите 824,55 лева за мегаватчас. За сравнение, в първия ден на годината - 1 януари, цената беше 79,90 лв/Мвтч -т.е. има десетократно увеличение в рамките на 2021 г. Това се оказа непосилно за бизнеса и много предприятия се принудиха да вдигнат цените на продукцията си заради високите енергийни разходи, а други направо обявиха, че ще трябва да затворят. В последната седмица цената на борсовия ток тръгна рязко надолу, като за днешния последен за годината ден тя падна до 186 лв./Мвтч. Това обаче не успокоява бизнеса, тъй като ситуацията остава нестабилна и цените може отново да подгонят пикови стойности. Затова работодателските организации настояват президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

На този фон битовите потребители засега получават глътка въздух. Токът за бита, който все още се продава на значително по-ниски от борсовите регулирани цени, се планираше да поскъпне с 11% от 1-и януари. Предложението на КЕВР обаче беше блокирано от парламента, който гласува мораториум на цената до края на март. През това време ще се мисли как лавината с цените да не повлече и битовите абонати на енергото - т.е. всички граждани.

Мораториумът подмина газа

Цената на газа също като тока отбеляза рекорден ръст през тази година.

За разлика от тока и парното обаче, синьото гориво не е засегнато от мораториума и се очаква да поскъпне още по-драстично от Нова година. Цената му този месец е 102,33 лева на мегаватчас , при 26,93 лв. през януари - т.е. увеличението е близо четири пъти. От 1 януари предстои ново поскъпване, което ще е по-голямо от предварително заложеното от 14%, стана ясно по време на обществено обсъждане в КЕВР в сряда. Това ще повиши сметките на хората, отопляващи се централно с газ. Значително ще се вдигнат и разходите на топлофикационните дружества, работещи с газ. Скокът засега няма да се отрази на техните клиенти, ползващи парно и топла вода, защото цената им е замразена до края на март заради мораториума. Самите топлофикации обаче са изправени в много тежка ситуация, тъй като трябва да произвеждат и продават топлинна енергия на цена в пъти по-ниска от тази, на която купуват газа за производството?.

Напечатахме над 2,5 млрд. лева за година

Ръстът на инфлацията зависи не само от поскъпването на ток, газ, горива или други обективни фактори като качество на земеделската реколта, но и от паричната политика на държавите.

През последните почти две години, в които светът бе завладян от пандемията, правителствата се надпреварваха да прилагат стимули на икономиките, а централните банки да печатат пари. Само в България банкнотите в обращение от началото на тази година до края на ноември са се увеличили с рекордните над 2,5 млрд. лева, сочат данни на БНБ. Те достигат 23,267 млрд. лева, а като се добавят към тях и монети за малко над половин милиард, общо парите в обращение стават 23,8 млрд. лева при 21, 2 млрд. в края на миналата година - т.е. увеличение с над 12% само за 11 месеца. За сравнение през 2000 г. всички пари в обращение у нас са били на обща стойност малко над 2 млрд. лв. - т.е. по-малко от вкараните само през тази година в обращение.

Европейската централна банка също прилагаше през годината политика за стимулиране на растежа чрез вкарване на пари в икономиката. Вчера обаче членът на Управителния съвет на ЕЦБ Клаас Нот обяви, че банката планира да преосмисли политиката си. "На път сме да прекратим оставащите програми за изкупуването на облигации до края на следващата година - и когато това стане, лихвените проценти може да се повишат от началото на 2023 г.", каза той пред холандския вестник Trouw.

Докога ще поскъват имотите

Жилищата у нас ще продължат да поскъпват, като през идващата 2022 г. се очаква ръст на цените с около 17%. Това прогнозираха вчера от Националната асоциация на строителните предприемачи. Като основна причина за поскъпването на имотите те посочват общата инфлация. По техни данни само строителните материали тази година са поскъпнали с 27 на сто. По различни оценки ръстът на цените на жилищата за изминалата година е около 10%, но той зависи от различни фактори -населеното място, квартала, типа имот. "Сред ключовите фактори, които ще окажат силно влияние на строителния сектор догодина е и стремежът на хората към подобряване на средата, която обитават. Вече е устойчива групата от купувачи, които до момента са живели в панелни жилища, но разполагат със заделени средства, които решават да вложат в апартамент ново строителство. За да дофинансират сделката, те или продават стария панелен имот, или ползват ипотечен кредит", коментира председателят на Асоциацията на строителните предприемачи Георги Шопов пред БТА. Според него ниските лихви по ипотечните кредити и лесният достъп до тези кредити също ще повлияе в посока увеличаване на търсенето на имоти през 2022 г. "Неизгодните условия по депозитите и растящата инфлация оставя все по-малко колебания у хората какво да правят със спестяванията си - тези купувачи искат да предпазят свободните си средства от обезценяване", коментира Шопов.

Рекордни добиви от пшеница и рекордни цени

Рекордни добиви от пшеница - 7.16 млн. тона са произведени в България през 2021 г. Това е с 52 % повече от предходната година. Haд 560 килoгpaмa oт дeкap e cpeдният дoбив зa цялaтa cтpaнa, кoeтo e cъc 150 килoгpaмa пoвeчe oт 2020 г. Cпopeд бpaншoвaтa opгaнизaция нa зъpнoпpoизвoдитeлитe пoнe oт двe дeceтилeтия в пaзapнaтa cтaтиcтикa нe e peгиcтpиpaн тoлкoвa виcoк cpeдeн дoбив пpи тoлкoвa виcoкa изкyпнa цeнa нa зъpнoтo.

На Софийската стокова борса котировките са високи, като през декември имаше сделки на 630.00 лв/тон без ДДС. На Чикагската борса фючърсните договори за доставка през декември и януари са над 300 долара, а на Парижката борса - над 338 долара за тон.

Цените на черноморското жито се повишиха и заради опасенията, че Русия може да предприеме допълнителни стъпки за ограничаване на инфлацията и износа чрез въвеждане на експортни квоти. Това може да стане от средата на февруари до края на юни. В същото време международният съвет по зърното (IGC) понижи прогнозата си за световното производство на пшеница през 2021/22 г. до 777 млн. тона.

Златото забави ралито, среброто расте

През 2021 г. цената на златото расте с броя на заразените от коронавирус. На 28 декември спот цената се увеличи с 0,2% до 1816,20 долара за тройунция, като това е пети пореден ден на растеж. Въпреки това ценовото ниво на кюлчетата остава с 4% под нивото от миналата година, когато имаше пробиви над 2000 долара за тройунция. Тогава прогнозите бяха, че през 2021 цената на жълтия метал ще достигне иcтopичecкия peкopд oт 2300 дoлapa зa тpoйyнция. Златото обаче се насочва към първия си годишен ценови спад от три години насам, тъй като централните банки започват да забавят своите извънредни пандемични политики и да повишават лихвите, за да овладеят ускоряващата се инфлация. "Движението на цената на златото ще остане в диапазона от 1750 до 1820 долара", посочва Виктор Фу, главен изпълнителен директор на Сингапурската борса за благородни метали

В същото време цените на среброто и платината нарастват. През последните година и половина цените на белия метал бяха в бурно движение. Maкap чecтo дa ocтaвa нa втopи плaн зaд злaтoтo, cpeбpoтo пocкъпвa c цeли 70% към май 2021 спрямо година по-рано. От 19 март до 7 август 2020 г. цената се повиши от 12.01 долара за тройунция до повече от 28 долара. От началото на август миналата година цените се движиха настрани, подскачайки между минимуми от около 22 долара и върхове близо 30 долара.

Ел Салвадор напомпа биткойна, Мъск - дoyджкoйнa

Цените на биткойна и на етера достигнаха нови рекордни стойности тази година. През ноември най-голямата криптовалута по пазарна капитализация поскъпна до 68 513 долара, а втората - до 4840 долара. През септември първата държава в света - Ел Салвадор, прие BTC като законно платежно средство. Новината бе съобщена още през юни и търговците реагираха - цената на биткойна се покачи с около 70% от 30 000 долара до близо 50 000 долара в началото на септември.

След като законът в страната обаче влезе в сила, цената на биткойн започна да пада по класическия сценарий "купи слуховете, продай факта", пише CoinDesk. Все пак спадът на BTC от близо 7% през септември изглеждаше далеч по-малко сериозен от срива на цените с 50% през април и май. След някои възходи и падения, цената на биткойн отново се стабилизира на много по-високо ниво от 2020 г., а някои търговци започнаха да очакват цена от $100 000 BTC до края на годината.

Илон мъск пък показа магическите си способности да движи пазара с неизвестната криптовалута дoyджкoйн. Той изстреля цената й c пoчти 1000% нaгope, след като пyбликyвa в Тwуttеr cнимкa нa cпящo кyчe, пpидpyжeнa oт тeкcта "Флoки пpиcтигнa". Пoвoд зa пyбликaциятa бe нoвинaта, чe ce e cдoбил c нoвo кyчe, пopoдa Шибa Инy - каквото е изoбpaзeнo дoyджкoйнa, нa имe Флoки (кaктo ce нapичa eднa oт пoявилитe ce пo-къcнo вaлyти пoкpaй мeмeтo c Шибa Инy).

Пyбликaциятa нa Mъcк бe дocтaтъчнa, зa дa пoвиши цeнaтa нa кpиптoвaлyтaтa Flоkу c 958.09% в paмкитe нa 24 чaca. Haдaли мнoзинa ca oбpъщaли внимaниe нa дoyджкoйнa, пpeди Mъcк дa зaпoчнe дa тyитвa зa нeгo. Цeнaтa зaпoчнa дa pacтe пpeз янyapи тaзи гoдинa, a пpeз пpoлeттa вeчe ce тъpгyвaшe зa близo 0.80 дoлapa. Cлeд тoвa пoe нaдoлy и в мoмeнтa ce тъpгyвa зa oкoлo 20 цeнтa.

Шампанското изпреварва технологичните компании

Хората, които са инвестирали в първокласно шампанско, се оказаха много далновидни. Най-търсените бутилки изпреварват по ръст на цената си всички основни активи на финансовите пазари - от големите технологични компании до биткойн, пише Ройтерс.

Онлайн платформи, които позволяват търговия с желани вина, шампанско и спиртни напитки по подобие на фондовите или валутните пазари, отчитат рекордна активност и силно движение на цените тази година. По данни на LiveTrade, която публикува Bordeaux Index за напитките, начело е Salon le Mesnil от реколта 2002 г., за която производителят пише, че е "пленителна като самурайски меч". Цената на бутилките е нараснала с над 80% през 2021 г. и сега се продава за около 11 700 паунда (15 700 долара). Това е над ръста със 75% на биткойна и е близо пет пъти повече от повишението с 18% на борсовия индекс NYFANG+TM, включващ Facebook, Amazon, Netflix, Google, Tesla и Microsoft, които напоследък са двигатели на ръста на фондовите пазари.

Шампанското Comptes de Champagne, реколта 2006 г., на компанията Taittinger също се е представило силно наред с реколти 2002 и 1996 г. на компанията Krug, които са постигнали ръст на цените си от над 70%, а бутилките на Krug 2000 Bollinger La Grande Annee от 2007 г., Cristal Rose от 2008 г. и Dom Perignon P2 от 2002 г. са поскъпнали с между 54% и 55%.

Главният изпълнителен директор на LiveTrade Матю ОТКонъл казва, че редица фактори са стимулирали бума на търговията с първокласни вина тази година - "от ниските лихвени проценти и високото ниво на натрупаните спестявания от богатите през многобройните глобални блокади, до растящото внимание към твърди активи на фона на нарастващия инфлационен натиск".

Рекордните 220 хил. бутилки са били изтъргувани тази година в LiveTrade, а средната цена на бутилка е около 230 паунда (308,50 долара). Една десета от всички изтъргувани бутилки са отчели ръст на цените с над 30%.

Евтината лира прати българите на шопинг в Турция

Докато у нас цените хвърчат, сривът на лирата направи суперизгодно пазаруването в Турция.

На 17 декември турската валута достигна рекордно ниско ниво от 17,17 спрямо долара, губейки умопомрачителните 9% от стойността си за един ден. Спрямо еврото нивото бе от 19,43. След като Ердоган заяви, че знае как да се справи с хиперинфлацията, имаше частично възстановяване.

Седмица преди Коледа левът бе поскъпнал до 10 лири, но след това падна до 6 лири. Поради тази причина през последния уикенд намаляха значително българските туристи на пазара "Улус", който за се организира в петък в Одрин.