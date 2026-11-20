Основните приоритети и цели на европейските проекти са насочени към постигането на устойчив икономически растеж, зелен и дигитален преход, социално сближаване и повишаване на сигурността на Европейския съюз. В рамките на актуалния стратегически цикъл и програмния период (2021–2027 г., както и новите насоки на ЕС за 2024–2029 г.), финансирането се концентрира върху няколко ключови направления:

1. Конкурентоспособност, иновации и дигитализация

Проектите целят модернизиране на европейската икономика и подкрепа за бизнеса, особено за малките и средните предприятия (МСП).

Научни изследвания и развойна дейност. Финансират се разработки в областта на високите технологии, изкуствения интелект, космоса и индустриалните иновации.

Цифрова трансформация. Подпомага се внедряването на дигитални решения в предприятията, развитието на електронни административни услуги и киберсигурността

Интелигентна специализация. Регионите се насърчават да инвестират в секторите, в които имат най-голям икономически и научен потенциал.

2. Зелен преход и опазване на околната среда

Постигането на климатична неутралност и устойчиво управление на природните ресурси е една от водещите цели на ЕС.

Енергийна ефективност и ВЕИ. Финансират се проекти за намаляване на енергийното потребление, внедряване на възобновяеми енергийни източници и чисти технологии (като водородни решения).

Кръгова икономика и биоразнообразие. Насърчава се рециклирането, намаляването на отпадъците, опазването на водите и почвите и устойчивото земеделие.

3. Социално сближаване, образование и заетост

Образование и умения. Подкрепят се проекти за модернизиране на образователната система, обучение през целия живот и придобиване на дигитални и зелени умения, отговарящи на пазара на труда.

Социално включване и здравеопазване. Осигурява се подкрепа за уязвими групи, борба с бедността, интеграция на пазара на труда и подобряване на достъпа до здравни грижи.

4. Регионално развитие и свързаност

Транспортна и градска инфраструктура. Изграждат се и се модернизират транспортни коридори, екологичен градски транспорт и устойчива градска среда.

Трансгранично сътрудничество. Финансират се съвместни инициативи между съседни държави и общини за решаване на общи проблеми (туризъм, култура, управление на риска при бедствия).

5. Сигурност, отбрана и демократични ценности