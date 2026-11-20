Основните приоритети и цели на европейските проекти са насочени към постигането на устойчив икономически растеж, зелен и дигитален преход, социално сближаване и повишаване на сигурността на Европейския съюз. В рамките на актуалния стратегически цикъл и програмния период (2021–2027 г., както и новите насоки на ЕС за 2024–2029 г.), финансирането се концентрира върху няколко ключови направления:
1. Конкурентоспособност, иновации и дигитализация
Проектите целят модернизиране на европейската икономика и подкрепа за бизнеса, особено за малките и средните предприятия (МСП).
Научни изследвания и развойна дейност. Финансират се разработки в областта на високите технологии, изкуствения интелект, космоса и индустриалните иновации.
Цифрова трансформация. Подпомага се внедряването на дигитални решения в предприятията, развитието на електронни административни услуги и киберсигурността
Интелигентна специализация. Регионите се насърчават да инвестират в секторите, в които имат най-голям икономически и научен потенциал.
2. Зелен преход и опазване на околната среда
Постигането на климатична неутралност и устойчиво управление на природните ресурси е една от водещите цели на ЕС.
Енергийна ефективност и ВЕИ. Финансират се проекти за намаляване на енергийното потребление, внедряване на възобновяеми енергийни източници и чисти технологии (като водородни решения).
Кръгова икономика и биоразнообразие. Насърчава се рециклирането, намаляването на отпадъците, опазването на водите и почвите и устойчивото земеделие.
3. Социално сближаване, образование и заетост
Образование и умения. Подкрепят се проекти за модернизиране на образователната система, обучение през целия живот и придобиване на дигитални и зелени умения, отговарящи на пазара на труда.
Социално включване и здравеопазване. Осигурява се подкрепа за уязвими групи, борба с бедността, интеграция на пазара на труда и подобряване на достъпа до здравни грижи.
4. Регионално развитие и свързаност
Транспортна и градска инфраструктура. Изграждат се и се модернизират транспортни коридори, екологичен градски транспорт и устойчива градска среда.
Трансгранично сътрудничество. Финансират се съвместни инициативи между съседни държави и общини за решаване на общи проблеми (туризъм, култура, управление на риска при бедствия).
5. Сигурност, отбрана и демократични ценности
Отбранителен и промишлен капацитет. Насърчават се проекти за укрепване на европейската отбранителна индустрия, технологичната независимост и защитата на границите.
Върховенство на закона и гражданско участие. Подкрепят се инициативи за защита на демокрацията, борба с корупцията и дезинформацията и насърчаване на активното гражданско общество.