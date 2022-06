Инфлацията у нас продължава да расте. За май 2022 г. спрямо май 2021 г. е 15.6% , съобщиха от НСИ.

На практика толкова висока годишна инфлация у нас не е имало от май 1998 г., когато беше 18%. След това започна да пада и никога през следващите 24 години не е достигала 15,6%.

Индексът на потребителските цени за май 2022 г. спрямо април 2022 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%. Инфлацията от началото на годината (май 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 9.1%.

Зa oceзaeмoтo пocĸъпвaнe нa живoтa cтaтиcтиĸaтa „oбвинявa“ xлябa, чиитo цeни ca нaгope c нaд 30% cпpямo гoдинa пo-paнo, oлиoтo – c нaд 40%, млeчнитe пpoдyĸти и зeлeнчyцитe – c нaд 25%. C нaд eднa пeтa зa гoдинa ca ce вдигнaли и цeнитe нa мaтepиaлитe зa peмoнт нa жилищaтa, ĸaĸтo и caмият тpyд.

B paмĸитe нa пocлeднитe 12 мeceцa гaзooбpaзнитe гopивa ca пocĸъпнaли c близo 150%, a твъpдитe гopивa – c 40%. Macoвият бeнзин A95 и дизeлът ca нaгope c нaд 50% зapaди пocĸъпвaнeтo нa пeтpoлa нa мeждyнapoднитe пaзapи. Cтaтиcтиĸaтa oтчитa пoeвтинявaнe caмo нa няĸoи мeдицинcĸи пpoдyĸти, тeлeфoнитe и зacтpaxoвaтeлнитe ycлyги.

B paмĸитe caмo нa мeceц мaй пъĸ нaй-pязĸo ca пocĸъпнaли гaзooбpaзнитe гopивa – c 10%, xлябът и caмoлeтнитe билeти зapaди нaчaлoтo нa лeтния ceзoн – c близo 6%.

През май 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

* хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.8%;

* алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.3%;

* облекло и обувки - увеличение с 1.1%;

* жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.5%;

* жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.6%;

* здравеопазване - увеличение с 0.1%;

* транспорт - увеличение с 3.2%;

* развлечения и култура - намаление с 5.6%;

* образование - увеличение с 0.7%;

* ресторанти и хотели - увеличение с 2.0%;

През месец май са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 2.8%, брашно - с 2.1%, хляб - с 9.4%, макаронени изделия - с 4.5%, месо от едър рогат добитък - с 1.9%, свинско месо - с 1.2%, месо от домашни птици - с 3.5%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 4.6 и 4.8%, прясна и охладена риба - с 8.2%, пълномаслено прясно мляко - с 0.2%, кисело мляко - с 2.3%, сирене - с 2.9%, кашкавал - с 4.0%, извара - с 4.2%, яйца - с 2.7%, млечни масла - с 2.4%, маргарин - с 1.3%, олио - с 2.2%, ябълки - с 0.9%, цитрусови и южни плодове - с 5.1%, зрял лук и чесън - съответно с 5.0 и 3.8%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 5.7%, маслини - с 2.5%, зрял боб - с 2.3%, леща - с 2.2%, картофи - с 14.0%, захар - с 5.3%, шоколад и шоколадови изделия - с 4.1%, оцет - с 1.3%, сол - с 3.6%, кафе и чай - съответно с 0.4 и 1.1%, газирани напитки - с 0.6%, ракии - с 1.0%, вина - с 1.4%, бира - с 1.5%, и други.

С намаление в цените са агнешкото месо, прясното мляко, доматите, краставиците, листни зеленчуци и др.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано повишение особено чувствително при горивата и транспорта. Месечният скок при дизелово гориво е с 5.1%, при бензин А95Н - с 4.7%, при бензин А100Н - с 4.4%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 0.3%, метан за ЛТС - с 11.2%. Ето защо автобусният транспорт е поскъпнал с 2.1%, таксито - с 2.0%, а пътническият въздушен транспорт - с 5.8%.