Приятелството прави чудеса

Помага ни да отслабнем и да свалим кръвното

Няма хора, които да не са имали поне един истински приятел в живота си. Споделянето на хубавите и не толкова приятните моменти инстинктивно ни кара да търсим друг човек, на когото да кажем какво ни тревожи, радва, прави ни нещастни или пък страдаме по нещо или някого. И от малките деца се знае, че приятелството има положително въздействие върху психичното здраве, но може ли да има и физически ползи?

Приятелството е междуличностна връзка, която се изразява в поведение на сътрудничество и подкрепа, взаимно разбиране, уважение и привличане, както и прояви на помощ в случаи на нужда или криза. Приятелите са хора, които взаимно се радват на компанията си и проявяват лоялност един към друг, често до степен на алтруизъм. Обикновено споделят сходни вкусове и вършат заедно дейности, които са им приятни, помагат си в трудни моменти, обменят съвети и си връщат един на друг жестовете. За някои хора приятелството означава и просто доверието, че другият няма да ти навреди. Ценностите, които човек открива в приятелствата си с други хора, често са резултат от това, което те демонстрират като редовно поведение: поведение, при което един човек желае най-доброто за друг; симпатия и емпатия; честност, например в ситуации, когато е трудно истината да бъде изречена без да нарани чувствата; взаимно разбирателство.

Различните проявления на приятелство варират по отношение на степента на близост или интимност между хората. Една от най-известните фрази за приятелството е казана от Аристотел:

"Какво е приятелят? Това е една душа, живееща в две тела"

Според проведено проучване, самотата не е причинена от това да си сам, а от това да си без някаква определена необходима връзка или набор от връзки. Самотата също може да доведе до много психиатрични разстройства като депресия, разстройства на личността, употреба на алкохол и нарушения на съня, дори може да допринесе за физически здравословни проблеми.

Но какво е ефективно приятелство?

Доброто приятелство е по-вероятно да се характеризира с подкрепа и емпатия. Полезните приятелства осигуряват силно емоционално чувство, смекчават чувството на самота и допринасят както за удовлетворението от живота, така и за самочувствието. Има и положителна обратна връзка между социалните взаимоотношения и самочувствието - всяко подсилва другото. Така че приятелствата засилват самочувствието, което защитава както физическото, така и психическото здраве.

Липсата на социално общуване засяга не само психичното ни здраве. Ниското количество или качество на социалните връзки е свързано с много медицински състояния, като сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, рак и нарушена имунна функция.

Проучванията показват, че силните приятелства могат да намалят рисковите фактори за по-лошо здраве в дългосрочен план, включително разширяването на обиколката на талията, кръвното налягане и нивата на възпаление в тялото. Емоционалната подкрепа играе голяма роля за утвърждаване на чувствата и за положително настроение, което е важна структура в съвременния живот. Заедно с насърчаването и подкрепата за възприемане на по-здравословно поведение, се усеща и подобряване на здравните резултати.

В проучване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, в което се сравнява здравословното състояние на хората с добри междуличностни отношения и тези, които са изолирани, изследователите установяват, че първите се радват на по-добро общо здраве: добро кръвно налягане, по-нисък индекс на телесна маса , и т.н.

Приятелите не само облекчават емоционалната болка когато сме тъжни, изслушват ни и ни дават най-безусловната си подкрепа, но могат да ни помогнат да намалим и физическата болка. Това се посочва в изследване, публикувано от Psychosomatic Medicine, според което възприемането на болката намалява, когато сме физически близо до човек, когото смятаме за близък.

Приятелите оказват влияние и върху мозъка ни

Според проучване, проведено през 2012 г., състоянието на хората с деменция се влошава, когато те не контактуват с други хора и се чувстват самотни. Обект на проучването са били над 2000 холандци на възраст над 65 години, наблюдавани в продължение на 3 години.

След анализ на резултатите, изследователите стигат до извода, че "това е по-скоро свързано с усещането за самота, отколкото с факта, че човек е наистина самотен". Следователно не просто контактът с други хора влияе в този смисъл, а качествено по-добрият и по-близък контакт подобрява функционирането на мозъка.

Приятелството присъства на всички етапи от живота ни и благоприятства развитието ни. Например приятелството е необходимо за развитието в юношеството, защото може да помогне в процеса на самооткриване на идентичността ни. Освен това чрез приятелите можем да развием ценностната си система, различни знания и умения, както и модели за усвояване на различни поведения

Хората са социални същества и се нуждаят от контакт с други хора. Лишаването от приятелство има отрицателен ефект върху психическото ни равновесие, а приятелите повишават самооценката ни и ни карат да се чувстваме добре в трудни моменти. Трудно е да си представим щастлив човек без приятели.

Любопитни резултати от проучване, публикувано от Дружеството по поведенческа медицина към университета в Оксфорд, показват, че приятелите помагат за предотвратяване на затлъстяването. Изследователите обясняват, че особено в детска възраст "социализацията има ефект на заместване на храната", което ни кара да ядем по-малко, когато сме в приятна компания и се забавляваме.